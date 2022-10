DIRETTA PARTIZAN MILANO/ Video streaming tv: risale a 10 anni fa l’ultimo incrocio

DIRETTA PARTIZAN MILANO: I TESTA A TESTA

Per trovare i testa a testa di Partizan Milano dobbiamo tornare parecchio indietro nel tempo: parliamo infatti del 2011-2012 come ultima stagione in cui le due squadre si sono incrociate – da tanto la squadra serba mancava all’Eurolega – mentre quella precedente è nel 2008-2009. Naturalmente il riferimento è la competizione moderna, quella nata nel 2000; il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie a testa che nella prima stagione erano state interne, mentre nella seconda si erano registrati due blitz in trasferta.

Diretta/ Milano Brindisi (risultato 83-82): rimonta ed emozioni nel finale!

L’ultima a Belgrado risale al 22 dicembre di 11 anni fa: l’Olimpia si era imposta con il risultato di 66-72 completando una rimonta nel quarto periodo, grazie ai 18 punti di Malik Hairston e i 13 di Ioannis Bourousis, mentre Antonis Fotsis aveva contribuito con 12 rimbalzi e Omar Cook con 17 punti e 6 assist. Il Partizan non vince in casa dal novembre 2008: risultato 81-76, con 12 punti e 10 rimbalzi per uno Stephane Lasme che aveva chiuso con 6/9 dal campo, il miglior realizzatore era stato Novica Velickovic autore di 14 punti. Partizan Milano è sempre stata caratterizzata dal basso punteggio, vedremo allora come andranno le cose questa sera dopo tanto tempo dall’ultima sfida… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Alba Berlino (risultato finale 74-80): l'Olimpia si arrende all'OT

PARTIZAN MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Partizan Milano sarà disponibile sulla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati, che potranno selezionare il canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) ed eventualmente servirsi della diretta streaming video, che garantisce la visione del match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Per il resto, ricordiamo che potrete consultare il sito ufficiale della Eurocup, che trovate all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Scafati Milano (risultato finale 66-75): Davies ispira la vittoria Olimpia

PARTIZAN MILANO: NELLA TANA DI OBRADOVIC!

Partizan Milano sarà diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo, Emin Mogulkoc e Ioannis Foufis: la partita si gioca alle ore 20:45 di martedì 18 ottobre, ed è valida per la 3^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. C’è il doppio turno nella competizione, non una novità e che naturalmente si ripeterà nel corso della stagione; l’Olimpia affronta una difficilissima trasferta alla Stark Arena di Belgrado, nella tana di Zelimir Obradovic e di una società storica e già campione d’Europa, e lo fa dopo aver perso in casa contro l’Alba Berlino, dunque con la necessità di riscattare un ko che potrebbe anche avere peso specifico importante.

In campionato al momento Milano procede con le marce basse, sapendo di essere tremendamente superiore alle avversarie: anche nell’ultimo turno ha vinto in volata (contro Brindisi) come era già accaduto all’esordio nei confronti di Brescia, ora quel che è importante è riprendere la marcia in Eurolega e mostrare di poter andare a vincere gare su campi difficili. Vedremo quello che succederà nella diretta di Partizan Milano, aspettando che arrivi la palla a due possiamo andare ad analizzare alcuni degli aspetti principali di questa interessante serata alla Stark Arena.

DIRETTA PARTIZAN MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Partizan Milano dobbiamo innanzitutto osservare che la squadra serba ha sempre perso in Eurolega: battuta dall’Alba Berlino all’esordio, è poi caduta contro Baskonia e dunque è ancora ferma al palo. Sicuramente Obradovic, che questa competizione l’ha dominata, sapeva che il grande ritorno in Eurolega avrebbe comportato delle difficoltà ma al tempo stesso sperava di potersi prendere subito una vittoria. Così non è stato, e allora il Partizan affronterà l’Olimpia con l’urgenza di togliere lo zero dalla casella della classifica, non tanto perché poi non ci sia il tempo di recuperare ma, soprattutto, per dimostrare a se stesso di poter competere per un posto nei playoff, anche se chiaramente non sarà semplice.

Milano, il cui obiettivo è quello di arrivare alla Final Four già giocata nel 2021, sa bene che anche una sconfitta interna come quella dello scorso venerdì è un incidente di percorso che in 34 giornate di regular season è strutturale e può essere assorbito senza particolari patemi; in più si può anche dire che, come visto purtroppo l’anno scorso, una posizione di classifica migliore possa non significare necessariamente un accoppiamento più morbido perché sono davvero tanti i fattori in gioco. Diciamo allora che l’Olimpia vuole vincere, poi si vedrà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA