Diretta Partizan Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita in Serbia per l’Eurolega, oggi giovedì 2 ottobre 2025

DIRETTA PARTIZAN MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci al via della diretta Partizan Milano, in epoca recente sono esattamente dieci in Eurolega i confronti diretti tra queste due squadre e vedono l’Olimpia in vantaggio grazie a sei vittorie. Nel 2008 c’erano state due affermazioni casalinghe, nel 2011 invece curiosamente due successi in trasferta, poi la partita è tornata stabilmente dalla stagione 2022-2023 e il bilancio in questo caso per Milano è di quattro vittorie su sei partite.

Nella scorsa stagione l’Olimpia era riuscita a vincere a Belgrado con il risultato di 81-88 il 15 novembre 2024, anche se poi al ritorno c’era stata una brutta sconfitta casalinga per 70-90 il 16 gennaio scorso, il fattore campo potrebbe quindi non incidere così tanto nella diretta Partizan Milano. Si va allora a caccia del bis in terra serba, sarebbe una spinta enorme per cominciare nel migliore dei modi la nuova Eurolega per la EA7 Emporio Armani! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARTIZAN MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Partizan Milano in tv l’appuntamento sarà nuovamente su Sky Sport per gli abbonati, compresi i servizi collegati per la diretta streaming video.

PARTIZAN MILANO STREAMING VIDEO TV: OLIMPIA PER IL BIS IN SERBIA

Dopo l’eccellente inizio, l’Olimpia è ancora in Serbia per la diretta Partizan Milano, la partita di basket che si giocherà per la seconda giornata dell’Eurolega oggi, giovedì 2 ottobre 2025, con palla a due alle ore 20.30 di stasera nuovamente presso la Belgrade Arena della capitale serba.

La sede è quindi la stessa della vittoria conquistata due sere fa contro la Stella Rossa, perché per Milano il cammino inizia con un doppio turno nella capitale serba, una trasferta sicuramente intelligente dal punto di vista logistico e che ha già portato un sorriso dal punto di vista sportivo all’Olimpia Milano che ha messo già in bacheca anche la Supercoppa.

Continua dunque un inizio di stagione subito molto intenso per Milano, che è alla quarta partita in meno di una settimana, però finora sono arrivate solamente vittorie e c’è già anche un trofeo nuovo in bacheca, quindi il morale non potrebbe essere più alto e stasera si cercherà una nuova conferma.

Per il Partizan Belgrado la situazione è differente, dal momento che i serbi arrivano dalla sconfitta a Dubai nella partita che ha segnato il debutto della nuova squadra extra-europea nel torneo, quindi il debutto casalingo porterà certamente per loro anche una grande voglia di riscatto, che sarà uno dei temi per la diretta Partizan Milano…

DIRETTA PARTIZAN MILANO: OLIMPIA IN FIDUCIA

Arriviamo quindi alla diretta Partizan Milano con la squadra di coach Ettore Messina sicuramente galvanizzata dall’ottimo inizio di stagione, con il successo in Supercoppa Italiana grazie alle due vittorie contro la Virtus Bologna e Brescia nel primo torneo nazionale della stagione e poi naturalmente alla vittoria esterna di martedì sera proprio qui a Belgrado, ottimo debutto in Eurolega con un piccolo vantaggio preso da Milano fin dal primo quarto e poi portato a termine con il successo per 82-92, con l’Olimpia che ha fatto meglio dei rivali in tutti i quarti.

A livello individuale bisogna citare innanzitutto i 21 punti di Zach Leday, ci sono stati comunque quattro giocatori in doppia cifra e d’altronde 92 punti complessivi sono il segnale evidente di un’ottima serata trascorsa dall’attacco milanese. Il ricordo di Giorgio Armani è sempre forte e sicuramente l’ottimo inizio di stagione lo sta onorando nel migliore dei modi da parte della sua squadra, staremo a vedere se la diretta Partizan Milano porterà agli ospiti italiani una doppietta di vittorie a Belgrado…