DIRETTA PARTIZAN MILANO: OLIMPIA IN SERBIA!

Con la diretta Partizan Milano ci spostiamo alla Belgrade Arena, dove alle ore 20:30 di venerdì 15 novembre 2024 si gioca la partita valida per la decima giornata di basket Eurolega 2024-2025. L’Olimpia ci arriva dalla trasferta di Berlino, questa è un’altra settimana con doppio turno e dunque si spendono parecchie energie, ma bisogna dire che forse in questo momento Milano è contenta del calendario fitto perché finalmente sembra aver trovato ritmo anche in un’Eurolega iniziata decisamente male, la squadra di Ettore Messina è stata brava a sfruttare le difficoltà di Virtus Bologna e Real Madrid e le ha battute entrambe, per due vittorie di grande importanza.

Improvvisamente si è avvicinata la zona play in ma non siamo lontani nemmeno dai playoff, compito dell’Olimpia sarà ora quello di non perdere questo abbrivio e continuare a giocare come nelle ultime uscite, sicuramente la strada sarà lunga e ci saranno ancora momenti difficili ma questo bel periodo rimane da sfruttare, anche e soprattutto nella diretta Partizan Milano perché la squadra serba non ha certo iniziato bene l’Eurolega e dunque potrebbe pagare dazio anche a casa sua, uno dei palazzetti più caldi in Europa dove non è mai semplice giocare.

DIRETTA PARTIZAN MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ovviamente in tv la diretta Partizan Milano viene riservata agli abbonati alla televisione satellitare che, come per ogni turno di Eurolega, possono seguire le partite delle nostre squadre nella competizione; ci sarà anche la possibilità di assistere al match in diretta Partizan Milano streaming video grazie all’applicazione Sky Go, una seconda opzione è aperta anche per i clienti della piattaforma DAZN e poi possiamo aggiungere la libera consultazione di www.euroleaguebasketball/euroleague, per essere informati con il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PARTIZAN MILANO: VINCERE PER RISALIRE

La diretta Partizan Milano prende il via tra poco, ancora una volta dunque per l’Olimpia ci sarà la bella occasione di migliorare una classifica di Eurolega che dopo le ultime giornate ha già una faccia totalmente diversa rispetto all’inizio. Sarebbe chiaramente un errore che tutti i problemi di Milano si siano risolti con le vittorie recenti e forse sarebbe la modalità più sbagliata con la quale approcciare questa regular season, ma è innegabile che qualcosa sia scattato nella mente dei giocatori che di orgoglio ma anche qualità sono andati a prendersi vittorie fondamentali per non rimanere in fondo al gruppo e provare finalmente a proseguire la marcia.

Il Partizan Belgrado, questa è la sensazione, è rimasto fermo a quella famigerata serie playoff del 2023: avanti 2-0 contro il Real Madrid, si è fatto coinvolgere volente o nolente in una rissa che ha cambiato l’inerzia e fatto volare i blancos alla Final Four. I serbi l’hanno vissuta giustamente come una incredibile occasione sprecata e già lo scorso anno hanno faticato parecchio, adesso anche con qualche elemento in meno nel roster devono accettare di essere ancora lontani dalla possibilità di prendersi il play in ma, chiaramente, con una vecchia volpe come Zeljko Obradovic in panchina potrebbe davvero succedere di tutto.