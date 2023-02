Diretta Partizan Sheriff/ Streaming video tv: serbi in vantaggio (Conference League)

DIRETTA PARTIZAN SHERIFF: SI PARTE DALL’EQUILIBRIO!

Partizan Sheriff sarà diretta dall’arbitro svedese Andreas Ekberg: alle ore 18:45 di giovedì 23 febbraio lo Stadion Partizan ospita la partita valida per il ritorno dei playoff di Conference League 2022-2023. I serbi partono con un grande vantaggio a Belgrado: hanno vinto 1-0 la partita di andata e dunque hanno due risultati su tre a disposizione, ricordando comunque che dal 2021 i gol segnati in trasferta non valgono più doppio e, di conseguenza, qualunque vittoria dello Sheriff con una rete di margine porterebbe la doppia sfida ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE/ Previsioni e quote: per la Fiorentina è una passerella!

I moldavi, che avevano stupito tutti l’anno scorso vincendo le prime due partite in Champions League (tra cui quella al Santiago Bernabeu) restano una solida realtà in questa competizione e potrebbero anche fare il colpo grosso volando agli ottavi; anche il Partizan non è certo nuovo a disputare le coppe ma va alla ricerca del salto di qualità, che potrebbe trovare questa sera facendo un passo in più. aspettiamo ora che la diretta di Partizan Sheriff prenda il via, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Cluj Lazio, streaming video tv: trasferta ostica (Conference League)

DIRETTA PARTIZAN SHERIFF VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Partizan Sheriff non è prevista sui canali della nostra televisione, perché la trasmissione della Conference League riguarda solo le nostre rappresentanti. La televisione satellitare fornisce comunque agli abbonati al pacchetto Calcio il programma Diretta Gol: sul canale 251 (Sky Sport) ci saranno infatti collegamenti dai campi di questo torneo e anche dell’Europa League, e dunque si potrà assistere in tempo reale ai gol e alle azioni salienti anche del match in questione. Per quanto riguarda la diretta streaming video di Partizan Sheriff, vi dovrete rivolgere all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

Diretta/ Anderlecht Ludogorets, streaming video: belgi favoriti (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI PARTIZAN SHERIFF

Gordan Petric dovrebbe confermare quasi in toto il 4-2-3-1 dell’andata per la diretta Partizan Sheriff: l’unica eccezione è rappresentata dalla squalifica di Vujacic, che dunque sarà sostituito al centro della difesa da Mihajlo Ilic che farà coppia con Markovic, a protezione del portiere Popovic. A giocare come terzini saranno Filipovic a destra e Sehovic a sinistra; in mezzo al campo troviamo una cerniera composta da Belic e l’ex Benfica Fejsa; davanti a loro la qualità di Natcho come trequartista centrale con Diabaté e Menig ai lati, davanti a tutti Ricardo Gomes che è stato matchwinner in Moldavia.

Roberto Bordin, che ben conosciamo, affronta la trasferta di Belgrado con il 4-3-3: Koval in porta, Kiki e Garananga davanti a lui come centrali di una difesa completata dai laterali Zohouri e Kpozo. In mezzo al campo dovremmo avere Kyabou con le due mezzali che sarebbero ancora Badolo e Mouhamed Diop, anche se Gliga potrebbe rappresentare una soluzione più offensiva; poi il tridente con Talal schierato a destra e Abdoul Tapsoba sull’altro versante, il centravanti dello Sheriff dovrebbe essere nuovamente Atiemwen.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Partizan Sheriff possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno dei playoff di Conference League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra serba vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,95 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione moldava ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,90 volte la quota messa sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA