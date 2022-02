DIRETTA PARTIZAN SPARTA PRAGA/ Video streaming tv: i numeri nei due campionati

DIRETTA PARTIZAN SPARTA PRAGA: IN CAMPIONATO

Pronti a vivere la diretta di Partizan Sparta Praga, dobbiamo dire che la squadra ceca occupa il terzo posto nella classifica del suo campionato: 7 punti da recuperare alla coppia Slavia Praga-Viktoria Plzen ma anche una partita in meno. La serie è positiva, anche se dopo quattro vittorie sono arrivati due pareggi tra cui quello casalingo contro il Plzen, che avrebbe potuto dare un’altra conformazione alla classifica; le sconfitte subite sono due e tutte fuori casa, alla Generali Ceska Pojistovna Arena lo Sparta Praga ha 9 vittorie e due sconfitte.

Nella Super Liga serba il Partizan vola: imbattuto in 23 partite, ha sempre vinto in trasferta – 11 affermazioni – mentre in casa ha 10 vittorie e 2 pareggi, con 65 punti sui 69 disponibili il rendimento è pazzesco ma la Stella Rossa ha solo 5 punti in meno, le due squadre di Belgrado stanno facendo il vuoto (il Cukaricki è a 24 punti dal Partizan) e la capolista arriva da una serie di sette vittorie con una inviolabilità della porta che ha toccato i 582 minuti, ultimo gol incassato dal Vojvodina il 21 novembre. Tra poco allora scopriremo come andranno le cose nel ritorno dei playoff di Conference League… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PARTIZAN SPARTA PRAGA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Partizan Sparta Praga viene trasmessa su DAZN, la piattaforma che copre le partite di Conference League e dunque anche questa, valida per il ritorno dei playoff: la visione del match del Partizan Stadion è chiaramente riservata agli abbonati e sarà in diretta streaming video, dunque vi dovrete avvalere di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PARTIZAN SPARTA PRAGA: SERBI FAVORITI!

Partizan Sparta Praga, in diretta dal Partizan Stadion, si gioca alle ore 18:45 di giovedì 24 febbraio ed è valida per il ritorno dei playoff di Conference League 2021-2022. Potrebbe essere tutto deciso, o forse no, per il passaggio del turno: all’andata i serbi hanno vinto con un gol arrivato nel finale e dunque partono con un grande vantaggio nel match di questa sera, un vantaggio che se vogliamo è ampliato dal fatto che non esiste più la regola del gol in trasferta (con valore doppio, si intende) e dunque anche un eventuale 2-1 a favore dello Sparta Praga porterebbe la sfida ai tempi supplementari.

Sappiamo poi che la vincente di questa partita andrà agli ottavi di Conference League, e qui entrerà in un nuovo sorteggio: potremmo allora trovarci di fronte alla prossima avversaria della Roma, che avendo vinto il suo girone ha evitato di giocare il playoff saltando due partite che sarebbero state dispendiose. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Partizan Sparta Praga, aspettando che la partita si giochi facciamo qualche rapida considerazione circa le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PARTIZAN SPARTA PRAGA

Vediamo allora che per le probabili formazioni di Partizan Sparta Praga il tecnico dei serbi, Aleksandar Stanojevic, gioca con un 4-2-3-1: il portiere è Stevanovic, davanti a lui la coppia centrale potrebbe essere formata da Ostojic e Sanicanin che avranno l’aiuto dei due terzini Zivkovic e Urosevic. A centrocampo il tandem che fa da cerniera a protezione della trequarti la compongono Jevtovic e Jojic, poi ecco gli esterni alti Lazar Markovic e Menig con Natcho che fa il rifinitore a supporto della prima punta, possibile riposo per Ricardo Gomes con Bazdar e Milovanovic che si giocano dunque la maglia.

Lo Sparta Praga allenato da Pavel Vrba gioca con un 4-3-3: a protezione del portiere Holec abbiamo Vitik e Celustka, Suchomel e Hancko sono i laterali bassi che dovranno aiutare un centrocampo nel quale Pavelka è il perno centrale, con Karabec e Sacek che possono agire da mezzali. Nel tridente offensivo Dockal e Haraslin – o Ladoslav Krejci – dovrebbero riprendersi i posti da esterni rispetto all’ultima partita di campionato, con loro ci sarà Cvancara che prende il posto dell’infortunato Pulkrab, il bomber della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Partizan Sparta Praga possiamo andare a leggere quali siano le quote previste dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra serba vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo ceco porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la puntata. Il segno X, che va giocato per il pareggio, ha un valore che con questo bookmaker equivarrebbe a 3,70 volte l’importo investito.

