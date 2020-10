Diretta Partizan Venezia/ Streaming video tv: trasferta ostica per la Reyer (Eurocup)

Partizan Venezia sarà diretta dagli arbitri Christos Christodoulou, Mehdi Difallah e Kristaps Konstantinovs e si gioca alle ore 20:30 di martedì 6 ottobre, presso l’Hala Sportova Ranko Zeravica: siamo nella seconda giornata del gruppo A di basket Eurocup 2020-2021, una competizione che la Reyer vuole vincere e nella quale ha esordito molto bene, battendo all’esordio l’Unics Kazan. Il Partizan, caduto di misura contro la Joventut Badalona, è un avversario tosto: guardando il girone, sembra che la squadra di Walter De Raffaele dovrà penare molto per qualificarsi al secondo turno anche se ha chiaramente tutto per archiviare la pratica, spingendosi magari fino a quei quarti di finale che erano poi stati cancellati dal lockdown, e che gli orogranata avrebbero giocato. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Partizan Venezia, la cui palla a due è attesa tra poco; nel frattempo possiamo anche fare qualche valutazione circa i temi principali della serata.

PARTIZAN VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Partizan Venezia non sarà trasmessa sui nostri canali, salvo variazioni di palinsesto; sappiamo però che da qualche stagione il basket europeo è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce la gamma delle gare di Eurocup (in questo caso) in diretta streaming video. Per avere informazioni aggiuntive come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e le classifica dei gironi, potrete consultare liberamente il sito www.eurocupbasketball.com accedendo alle apposite sezioni.

DIRETTA PARTIZAN VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Partizan Venezia non rappresenta più un incrocio con un tecnico italiano, perché Andrea Trinchieri è andato a sedersi sulla panchina del Bayern Monaco; i due giocatori da tenere d’occhio, o che quantomeno conosciamo, sono il veterano Nemanja Gordic – all’inizio del decennio ha vestito la maglia della Virtus Roma – e soprattutto Rashawn Thomas, tra i grandi protagonisti della cavalcata di Sassari verso la vittoria della Europe Cup e la finale scudetto. La Reyer Venezia per il momento ha avuto un ottimo approccio alla stagione: considerando anche la Supercoppa, nella quale ha raggiunto la Final Four perdendo in semifinale, ha un dato 7 vittorie e 3 sconfitte, in campionato ha anche superato lo scoglio delle trasferte – un problema nell’ultima stagione – imponendosi sul parquet di Cremona giusto due giorni fa, grazie all’ennesima prova corale. Vedremo tra poche ore se anche a Belgrado sarà possibile centrare un successo che porti De Raffaele e i suoi ragazzi a fare un passo già importante verso la qualificazione alla Top 16 di Eurocup, sicuramente Venezia ne ha tutte le possibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA