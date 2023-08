DIRETTA PARTIZANI ROMA/ Video streaming tv: qualche parola sugli albanesi (12 agosto 2023)

DIRETTA PARTIZANI ROMA: FOCUS SUGLI ALBANESI

In attesa della diretta di Roma Partizani, possiamo spendere qualche parola in più sulla società della capitale albanese Tirana, da non confondere ovviamente con i quasi omonimi serbi del Partizan Belgrado. Nel nostro caso, il Partizani Tirana è una società fondata il 4 febbraio 1946 e fin dai primi anni è una delle formazioni di maggiore successo nel calcio albanese. Per la precisione, il Partizani ha vinto per diciassette volte il campionato nazionale (compresa la scorsa edizione 2022-2023), per quindici volte la Coppa d’Albania e per due volte la Supercoppa d’Albania.

La rivalità è forte con le altre squadre della capitale, come la Dinamo Tirana e ancora di più il KF Tirana. Proprio contro quest’ultima è stato vibrante il duello nello scorso campionato, alla fine vinto dal Partizani grazie ai migliori risultati negli scontri diretti a parità di punti, cioè 67 punti a testa in 36 giornate, con un bilancio di venti vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Per la Roma sarà dunque un test contro i campioni d’Albania in carica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARTIZANI ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Partizani Roma si potrà vedere in diretta tv sul canale 201, ovvero Sky Sport Summer HD. Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche la diretta streaming video via internet tramite l’applicazione Sky Go, visibile tramite dispositivi mobili, computer o smart tv.

ULTIMA PROVA PRIMA DEL CAMPIONATO!

Partizani Roma, in diretta sabato 12 agosto 2023 alle ore 20.00 presso l’Air Albania Stadium sarà una sfida amichevole, con la Roma che fa ritorno a Tirana dopo oltre un anno dalla memorabile finale di Conference League. In questa occasione, i giallorossi si scontrano con i padroni di casa del Partizani, una squadra che compete nel campionato albanese dove difende il titolo conquistato nella scorsa stagione. La Roma è ancora a caccia di un centravanti sul mercato ed è reduce da una sconfitta dall’ultimo test amichevole disputato in casa del Tolosa.

Questa amichevole rappresenta l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione. Si tratta di un incontro inedito tra le due squadre, che si affrontano nello stadio utilizzato per le partite della nazionale albanese. Questo scenario evoca il ricordo del trionfo della Roma nella Conference League nel 2022, aggiungendo ulteriore significato alla partita. Successo europeo ottenuto con la vittoria per 1-0 contro il Feyenoord grazie a una rete di Niccolò Zaniolo, il 25 maggio 2022. Il Partizani sta affontando in queste settimane i preliminari proprio in Conference League e dopo aver eliminato l’Atletic Escaldes ha vinto l’andata del terzo turno preliminare in casa del Valmiera.

PROBABILI FORMAZIONI PARTIZANI ROMA

Le probabili formazioni della diretta Partizani Roma, match che andrà in scena all’Air Albania Stadium di Tirana. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Llorente, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Bove, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti. Risponderà il Partizani allenato da Zoran Zekic con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Qirko; Hadroj, Sita, Kocijan, Atanaskoski; Murataj, Mehmeti, Rrapaj; Taipi; Mba, Cara.











