Presentazione della diretta Pergolettese Albinoleffe, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

Diretta Pergolettese Albinoleffe, gialloblù a caccia di punti salvezza

Alle 17.30 scenderà in campo la diretta Pergolettese Albinoleffe valida per la sedicesima giornata del girone A della Serie C nella quale si scontreranno due formazioni con obiettivi molto diversi e che stanno vivendo stagioni opposte, i gialloblù infatti stanno cercando di lottare per uscire dalla zona retrocessione e riuscire a ottenere la salvezza, in questo momento il traguardo è alla portata visto che occupando il diciassettesimo posto con 13 punti dista solamente un punto, nell’ultima uscita stagionale però hanno subito una pesante sconfitta 3-1 in casa della Pro Patria.

I blucelesti invece hanno come obiettivo minimo della loro stagione la partecipazione ai playoff che però in questo momento non hanno raggiunto, la loro classifica infatti vede un dodicesimo posto con 16 punti, a tre di distanza dalla decima posizione, l’ultima valida per continuare a sognare nella promozione anche dopo la fine del campionato, la loro corsa ha però subito un stop per la sconfitta 0-1 contro la Lumezzane.

Diretta Pergolettese Albinoleffe, come seguire la partita

La diretta Pergolettese Albinoleffe sarà giocata allo Stadio Giuseppe Voltini ma per chi non sarà presente all’impianto sarà possibile godersi lo spettacolo grazie ai servizi che Sky Sport mette a disposizione dei suoi abbonati, in particolare il match potrà essere seguito sintonizzandosi sul canale Sky Sport o collegandosi in streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv.

Diretta Pergolettese Albinoleffe, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni che affronteranno la diretta Pergolettese Albinoleffe saranno in entrambi i casi differenti rispetto alle ultime che sono state utilizzate dai due allenatori ma che non hanno portato punti, Mario Tacchinardi per la sua prima partita confermerà il 4-4-2 nel quale però ci saranno Cordaro in porta, Aidoo, Bane, Lambrughi e Antolini in difesa, Tomaselli, Careccia, Arini e Di Gesù a centrocampo, mentre in attacco la coppia Ferrandino e Corti. Giovanni Lopez invece metterà in campo i suoi secondo un 5-3-2 con Facchetti come portiere, Barba, Gusu, Potop, Sottini e Boloca come difensori, Lombardi, Mandelli e Astrologo come centrocampisti, e Sali insieme a Svidercoschi come unici attaccanti.

Diretta Pergolettese Albinoleffe, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco ora i valori che bet365 e altri siti di scommesse hanno deciso di affidare ai tre possibili risultati finali che la diretta Pergolettese Albinoleffe potrebbe vedere alla fine dei 90 minuti, la squadra favorita è quella bluceleste la cui vittoria infatti è stata fissata molto bassa a 1.85. La vittoria dei gialloblù invece è considerato l’esito più difficile da verificarsi e per questo sarà pagata 3.15 in caso si verifichi, infine il pareggio si posiziona a metà strada nonostante sia comunque elevata pari a 3.00, questo perché a nessuna delle due basterebbe un punto.