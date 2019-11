Diretta Pergolettese Albinoleffe/ Streaming video tv: crisi cremasca (Serie C)

Pergolettese Albinoleffe, che sarà diretta dal signor Giuseppe Collu e si gioca sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Sul campo della Pianese la formazione cremasca ha subito la terza sconfitta consecutiva ed ora la formazione di classifica si fa particolarmente difficile, con soli 5 punti in classifica e la casella delle vittorie ancora vuota per i gialloblu, che sembrano essere la squadra che nel campionato di Serie C ha maggiormente pagato il salto di categoria e ha appena esonerato Matteo Contini, subentrato lo scorso anno e grande artefice della promozione. Dall’altra parte l’Albinoleffe è reduce invece da un successo importantissimo contro il Pontedera secondo in classifica, compiendo un passo in avanti importante in zona play off. Tre vittorie consecutive casalinghe per i seriani che ora dovranno provare a migliorare il rendimento in trasferta per insediarsi nella parte alta della graduatoria del girone A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pergolettese Albinoleffe non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pergolettese Albinoleffe, sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Voltini di Crema, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pergolettese allenata da Contini scenderà in campo con un 4-3-3: Ghidotti; Coly, Canini, Bakayoko, Villa; Morello, Agnelli, Panatti, Ferrari; Ciccone, Franchi. Risponderà l’Albinoleffe di mister Zaffaroni con un 3-5-2: Abagnale; Canestrelli, Gavazzi, Mondonico; Gusu, Gelli, Genevier, Giorgione, Ruffini; Cori, Galeandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano l’Albinoleffe favorito per il successo contro la Pergolettese. Vittoria interna quotata a 3.15, eventuale pareggio proposto a una quota di 2.95 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 2.35. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.40, la quota per l’under 2.5 invece a 1.50.



