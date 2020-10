Diretta Pergolettese AlbinoLeffe/ Streaming video tv: derby lombardo (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE ALBINOLEFFE: ZAFFARONI CI CREDE!

Pergolettese AlbinoLeffe, diretta dall’arbitro Matteo Centi della sezione Aia di Viterbo, si gioca per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020. Si tratta di un derby lombardo anche se certamente non fra i più prestigiosi: come possiamo inquadrare quindi la diretta di Pergolettese AlbinoLeffe? Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio nella prima giornata, anche se maturati in modo assai diversi, dal momento che la Pergolettese è reduce da un pirotecnico 3-3 esterno sul campo della Lucchese, mentre l’AlbinoLeffe ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Livorno. Un punto a testa in classifica, con la Pergolettese che sorride in attacco e l’AlbinoLeffe che sorride per la solidità difensiva. Sarà davvero così per tutta la stagione o soltanto una casualità? Oggi pomeriggio avremo il secondo indizio per capire di più sulle prospettive delle due squadre lombarde…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERGOLETTESE ALBINOLEFFE

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pergolettese AlbinoLeffe, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ALBINOLEFFE

Andiamo adesso a dire qualcosa anche a proposito delle probabili formazioni per Pergolettese AlbinoLeffe. I padroni di casa cremaschi di mister Contini possono ripartire dal modulo 4-3-3 della prima giornata: avevamo visto Ghidotti in porta; difesa a quattro con Candela, Ceccarelli, Ferrara e Villa; a centrocampo il terzetto composto da Andreoli, Panatti e Varas; infione per la Pergolettese il tridente d’attacco era stato formato da Ciccone, Bortoluz e Morello. L’AlbinoLeffe di mister Zaffaroni invece nella prima giornata era sceso in campo con questo 3-5-2: Savini in porta; Cerini, Mondonico e Canestrelli nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque con Petrungaro, Trovato, Nichetti, Gelli e Gusu, infine Cori e Manconi a formare il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pergolettese AlbinoLeffe grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo spinge i padroni di casa che sono di conseguenza favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,35 mentre poi si sale a 2,95 per il segno 2 ed invece a 3,10 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



