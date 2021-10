Diretta/ Pergolettese Albinoleffe streaming video tv: ko da riscattare (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE ALBINOLEFFE: IN EQUILIBRIO!

Pergolettese Albinoleffe, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Ko da riscattare per entrambe le squadre che sono incappate in una sconfitta domenica scorsa. Continua a essere difficile la situazione dei cremaschi con 5 punti in classifica e l’ultimo ko sul campo del Legnago Salus non ha migliorato la situazione. La Pergolettese è poi in emergenza dal punto di vista difensivo, avendo già incassato 18 gol in 8 partite, per distacco al momento la peggior difesa del girone A.

Diretta/ Legnago Salus Pergolettese (risultato finale 3-1): tris di Buric e Lazarevic

Dall’altra parte l’Albinoleffe mantiene il terzo posto in classifica in coabitazione con il Renate a quota 16 punti, ma ha perso una grande occasione per avvicinarsi alla vetta perdendo 2-3 in casa proprio contro il Renate e non approfittando di quella che è stata, sul campo del Lecco, la prima sconfitta stagionale della capolista Padova. Il 4 ottobre 2020 la Pergolettese ha vinto 2-1 l’ultima sfida interna contro l’Albinoleffe, di Bortoluz su rigore e Morello le reti decisive. L’Albinoleffe ha vinto 1-0 in casa l’ultimo precedente in assoluto tra le due squadre, disputato il 30 gennaio scorso.

Diretta/ Albinoleffe Renate (risultato finale 2-3): Chakir completa la rimonta ospite

DIRETTA PERGOLETTESE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Video/ Triestina Albinoleffe (2-3) gol e highlights: decide Poletti al 93' (Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Albinoleffe, match che andrà in scena al Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Stefano Lucchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti; Piccardo, Alari, Ferrara, Villa; Palermo, Arini, Varas; Bariti, Fonseca, Vitalucci. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Michele Marcolini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pagno, Saltarelli, Marchetti, Ntube; Gusu, Poletti, Gelli, Nichetti, Tomaselli, Manconi, Ravasio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Voltini di Crema, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA