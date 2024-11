Alle 15.00 di questo sabato assisteremo alla diretta Pergolettese Alcione Milano: sarà un derby lombardo in cui la formazione meneghina, dopo essere stata la rivelazione della prima parte di campionato, dovrà dare una risposta forte al primo momento di crisi del suo primo campionato tra i professionisti. La sconfitta di Vercelli è stata infatti la terza consecutiva per l’Alcione, scivolata ora al settimo posto in classifica.

Per quanto riguarda la formazione cremasca, l’ultimo pareggio in casa dell’Arzignano ha regalato alla Pergolettese il settimo punto nelle ultime quattro partite. Gialloblu sicuramente in fase di ripresa dopo il pessimo inizio di campionato ma ancora molto attardati in classifica, al terzultimo posto nel girone A a quota 13 punti ma con la prospettiva di poter uscire dalla zona play out ora a portata di mano.

DIRETTA PERGOLETTESE ALCIONE MILANO: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Pergolettese Alcione Milano andiamo a capire quali saranno i riferimenti per vedere in televisione il match. Chiaramente è sempre Sky a trasmettere sui canali del satellite il match, senza dimenticare la possibilità di poter seguire il match in diretta streaming video via internet, tramite l’app Sky Go oppure tramite un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

PERGOLETTESE ALCIONE MILANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di anticipare le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Pergolettese Alcione Milano. Per quanto riguarda la Pergolettese, 4-3-2-1 con difesa a quattro schierata con Raimondi a difesa della porta e Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri titolari nella difesa a quattro. Terzetto di centrocampo schierato con Jaouhari, Arini e Careccia, sulla trequarti Basili e Albertini supporteranno il centravanti Parker. Risponderà l’Alcione Milano con un 4-3-1-2, Bacchin in porta alle spalle di una difesa a quattro composta da Chierichetti, Pirola, Stabile e Dimarco. A centrocampo spazio a Bright, Bonaiti e Pio Loco, Invernizzi giocherà da trequartista alle spalle di Palombi e Marconi in attacco.

PERGOLETTESE ALCIONE MILANO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a focalizzarci sulle quote per le scommesse sulla diretta Pergolettese Alcione Milano. Per la vittoria interna della Pergolettese quota fissata a 2.10, sale a 2.95 la quota relativa al pareggio mentre per chi vorrà scommettere sulla vittoria fuori casa dell’Alcione Milano, la quota di riferimento è fissata a 3.50.