Serie C, Diretta Pergolettese Alcione Milano, streaming video tv: i padroni di casa sono arrivai a quattro gare di fila senza successo (11 ottobre 2025)

DIRETTA PERGOLETTESE ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-1): AMMONITI BRIGHT E PITOU

La Pergolettese impiega appena undici minuti per sbloccare il risultato sul campo dell’Alcione Milano. L’azione nasce da una bella giocata di Pitou, che si abbassa per ricevere palla, controlla con eleganza e serve in verticale un compagno libero. Il centrocampista, senza pressione, avanza fino al limite dell’area e con un tiro preciso trova l’angolino alla destra di Doldi, che non può intervenire. Nel corso del primo tempo arrivano anche due cartellini gialli per gli ospiti: Bright viene ammonito per un fallo tattico, mentre Pirola finisce sul taccuino dell’arbitro dopo un intervento irregolare su Tomaselli. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Alcione Milano Vicenza (risultato finale 0-1): vittoria pesante per i berici! (5 ottobre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA PERGOLETTESE ALCIONE MILANO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Pergolettese Alcione Milano di campionato? Allora abbonatevi a Sky, così da poter anche avere diritto alla diretta streaming attraverso l’applicazione.

SI GIOCA

Siamo vicinissimi al fischio di inizio della diretta di Pergolettese Alcione Milano, ma prima di immergerci nel rettangolo verde della partita diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche pre match delle due squadre. Cosi da capire a livello di trend che tipo di partita sarà. La Pergolettese predilige il possesso ragionato (56% di media) e ha un alto indice di passaggi completati (87%), ma fatica a concretizzare: solo 9% di realizzazione sui tiri nello specchio.

Diretta/ Brescia Pergolettese (risultato finale 0-0): traversa di Giani (Serie C, 4 ottobre 2025)

L’Alcione Milano, al contrario, costruisce meno ma arriva più facilmente al gol grazie a ripartenze verticali: 1,6 gol segnati a gara, con xG medio di 1,2, ma un altissimo indice di conversione (21%). A livello fisico, l’Alcione percorre in media 106 km a partita, contro i 102 della Pergolettese, segno di una squadra più intensa ma anche più dispendiosa. Sarà quindi un duello tra chi cerca di comandare il gioco e chi punta tutto sull’efficacia delle transizioni. Adesso via al commento live della diretta di Petgolettese Alcione Milano, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Video Ospitaletto Alcione Milano (0-1)/ Gol e highlights: Pirola decisivo, +3 ospiti

COME ANDRÀ A FINIRE?

Due formazioni che si sono disimpegnate in maniera positiva fino a questo momento. La diretta Pergolettese Alcione Milano vedrà infatti in questo sabato 11 ottobre 2025 alle ore 17:30 l’ottava in classifica ospitare la quinta.

La Pergolettese, dopo il passo falso con il Renate, ha infilato tre successi consecutive tra Lumezzane, CIttadella e Ospitaletto. Ultimamente però sono quattro giornate senza vittorie, ma con due pareggi e altrettante sconfitte.

La forma recente dell’Alcione Milano è migliore nonostante l’ultima gara sia stata un ko con il Vicenza. In precedenza sono arrivati cinque risultati utili di fila tra cui i successi contro Lumezzane, Arzignano e Ospitaletto.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ALCIONE MILANO

La Pergolettese si schiererà secondo il modulo 4-3-3 con Doldi in porta. Difesa composta da Aidoo, Bene, Lamburghi e Capoferri. Careccia e Dore le due mezzali più Arini in regia mentre in attacco Tomaselli, Parker e Pessolani.

Verosimilmente l’Alcione Milano risponderà con l’asseto tattico 4-3-1-2. Agazzi tra i pali, protetto da Scuderi, Giorgeschi, Ciappellano e Pirola. Zona nevralgica del campo formata d Renault, Galli e Bright, sulla trequarti Pitou e in avanti il duo Samele-Morselli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERGOLETTESE ALCIONE MILANO

Sulla carta parte favorita la Pergolettese a 2.20 mentre il successo dell’Alcione Milano è offerto a 3.30, più alto anche del segno X a 2.95. Gol a 2.30, No Gol a 1.50.