Diretta/ Pergolettese Alessandria (Serie C) streaming video tv: i Grigi sognano

Pergolettese Alessandria in diretta dallo stadio Voltini di Crema, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. I grigi sono quarti a un solo punto dalla Carrarese terza e sembrano avere ormai piena licenza di sognare, anche se al momento la vetta occupata dal Renate è ancora lontana. La squadra di Gregucci ha trovato però un’ottima continuità, l’ultimo pareggio interno contro la Pro Sesto è comunque da archiviare positivamente considerando che dopo il pari avversario l’Alessandria ha dovuto chiudere in dieci uomini la partita per l’espulsione di Prestia, resistendo però e prolungando la serie positiva. Anche la Pergolettese però è riuscita a cambiare marcia, cremaschi capaci di pareggiare a Piacenza dopo due vittorie consecutive e al momento a +4 sulla zona play out: vedremo quale delle due squadre sarà in grado di proseguire nella sua serie sì, pur alla rincorsa di rispettivi, diversi obiettivi.

La diretta tv di Pergolettese Alessandria sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

Le probabili formazioni di Pergolettese Alessandria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luciano De Paola con un 4-3-3: Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Bakayoko, Villa; Andreoli, Panatti, Figoli; Varas, Scardina, Morello. Gli ospiti guidati in panchina da Angelo Adamo Gregucci schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Pisseri; Blondett, Cosenza, Scognamillo; Parodi, Suljic, Castellano, Celia; Di Quinzio, Arrighini; Eusepi.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Pergolettese e Alessandria, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.45.

