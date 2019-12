Diretta Pergolettese Alessandria/ Streaming video tv: sfida anti crisi (Serie C)

Pergolettese Alessandria, diretta dall’arbitro Luigi Carella, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Padroni di casa ancora in ripresa dopo un inizio di stagione disastroso, che aveva portato anche a pagare lo scotto del salto di categoria e del ritorno tra i professionisti. Nelle ultime 3 partite di campionato sono arrivati altrettanti risultati positivi per la formazione cremasca, che ha battuto in casa Albinoleffe ed Olbia per poi andare a pareggiare 2-2 in cada del Pontedera secondo in classifica. Che sembrava vicinissima ai tre punti fino alla rete al 93′ di Bakayoko che ha permesso alla Pergolettese di isolarsi al terzultimo posto in classifica, recuperando negli ultimi 3 match 7 punti all’Olbia e 6 al Giana Erminio, ora dietro i gialloblu in classifica. E’ avvisata l’Alessandria caduta ancora domenica scorsa, in casa contro un Siena sempre implacabile in trasferta. Ma i grigi ormai da diverse settimane hanno perso il passo giusto per l’alta classifica, intesa come secondo posto e non certo come una rincorsa all’ormai irraggiungibile Monza capolista.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Alessandria, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Voltini di Crema, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ALESSANDRIA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pergolettese Alessandria, domenica 8 dicembre 2019 presso lo stadio Voltini di Crema, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pergolettese allenata da Albertini schiererà il 4-4-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Romboli; Fanti, Brero, Canini, Villa; Muchetti, Agnelli, Panatti, Morello; Franchi, Canessa. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Ghidotti, Ciccone, Manzoni, Malcore, Lucenti, Bakayoko, Russo, Ferrari, Faini, Girgi, Belingheri, Sbrissa. Risponderà l’Alessandria guidata in panchina da Scazzola, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Castellano, Suljic, Chiarello, Celia; Eusepi, Arrighini. Siederanno in panchina: Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Sartore, Gerace, Gjura, Casarini, Pandolfi, Cleur, M’Hamsi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 3.15, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.00, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.30. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.30, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.55.



