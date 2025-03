DIRETTA PERGOLETTESE ARZIGNANO, LUNCH MATCH AL VOLTINI

Lunch match programmato per domenica 23 marzo 2025 alle ore 12:30 con la diretta Pergolettese Arzignano. Presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema si scontrano due formazioni che occupano rispettivamente la tredicesima e la dodicesima posizione nella classifica del girone A della Serie C. I lombardi sono reduci dal KO rimediato nientemeno che contro la capolista Padova nello scorso turno ed hanno sin qui racimolato trentanove punti dall’inizio dell’annata calcistica. Il Lumezzane ed il Lecco mantengono il fiato sul collo ai gialloblu che in caso di vittoria agguanterebbero il Novara e l’Alcione Milano.

I giallocelesti hanno invece collezionato appunto quarantuno punti ed arrivano dal successo conquistato ai danni della Giana Erminio. Pure i Grifoni potrebbero sorpassare i Gaudenziani e gli Arancioni con un successo che garantirebbe loro anche la possibilità di non essere agganciati dal Lume. La strada che porta ai playoff è dunque percorribile ancora da entrambe le compagini che dovranno comunque prestare grande attenzione all’eventuale ritorno delle inseguitrici.

DIRETTA PERGOLETTESE ARZIGNANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire il lunch match previsto con la diretta Pergolettese Arzignano sui canali di Sky. Chi è abbonato potrà vedere la partita in streaming sull’applicazione denominata Sky Go. In televisione l’emittente satellitare trasmetterà la gara su Sky Calcio 1 e su Sky Sport 252.

PERGOLETTESE ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso un 4-1-4-1 con Cordaro, Tonoli, Stante, Lambrughi, Capoferri, Arini, Albertini, Jouhari, Careccia, Basili e Parker per i padroni di casa di mister Giacomo Curioni nelle probabili formazioni della diretta Pergolettese Arzignano. Gli ospiti del tecnico Bianchini potrebbero invece partire all’inizio secondo il modulo 3-5-2 con Boseggia, Rossoni, Milillo, Boffelli, Boccia, Lakti, Fofana, Benedetti, Bernardi, Minesso e Lunghi anche in questo impegno di campionato.

DIRETTA PERGOLETTESE ARZIGNANO, LE QUOTE

Partita molto combattuta quella in programma con la diretta Pergolettese Arzignano a giudicare dalle quote proposte dai vari bookmakers. Gli ospiti sembrano infatti essere leggermente favoriti stando al segno 2 pagato a 2.55 ma la vittoria dei padroni di casa non è un’eventualità da escludere a priori considerando l’1 a 2.75. L’alternativa meno probabile è rappresentata dunque dal pareggio, con l’x quotato a 3.00 da Sisal.