DIRETTA PERGOLETTESE ATALANTA U23: MODESTO VUOLE TORNARE A VINCERE

La domenica della venticinquesima giornata del Girone A di Serie C inizierà con la diretta Pergolettese Atalanta U23 in campo alle 15,00 del 2 febbraio 2025. La sfida metterà di fronte due squadre che vivono momenti opposti ma sono a caccia di punti per i rispettivi obiettivi stagionali.

DIRETTA/ Atalanta U23 Lumezzane (risultato finale 0-1): bel colpaccio bresciano! (Serie C, 25 gennaio 2025)

La Pergolettese di Curioni arriva dall’importante vittoria in casa della Feralpisalò che l’ha portata a quattordicesimo posto ad un punto dalla zona playout. Ha perso anche l’Atalanta U23 di Modesto che arriva dalla disfatta casalinga contro il Lumezzane.

DIRETTA PERGOLETTESE ATALANTA U23, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pergolettese Atalanta U23 permetterà ai tifosi della Dea di godersi la sfida in tv su Sky o in streaming video grazie a NOW TV e Sky GO.

Video Feralpisalò Pergolettese (1-2)/ Gol e highlights: rete decisiva di Careccia! (Serie C, 24 gennaio 2025)

PERGOLETTESE ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali potrebbero essere le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. La Pergolettese di Curioni scenderà in campo con un 4-5-1 con Parker unica punta supportato dai due esterni che saranno Albertini e Basili. Tonoli, Bignami, Lambrughi e Capoferri completeranno la linea difensiva davanti alla porta di Cordaro.

Giocherà a tre, invece, l’Atalanta U23 di Modesto che si affiderà a Gyabuaa, Obric e Navarro per difendere la porta di Pardel. Del Lungo e Bernasconi saranno i due esterni di centrocampo a supporto del tridente formato da Cassa, Vlahovic e Artesani.

DIRETTA/ Feralpisalò Pergolettese (risultato finale 1-2): non basta Di Molfetta! (Serie C, 24 gennaio 2025)

PERGOLETTESE ATALANTA U23, LE QUOTE

Nella diretta Pergolettese Atalanta U23 è giusto parlare anche del pronostico, qui allora diamo uno sguardo alle quote proposte dalla Snai che segnano una buona differenza tra il valore di 1,85 volte la giocata sul segno e 2 quello di 3,60 volte la posta in palio per il segno 1, dunque il quadro ci dice che l’Atalanta U23 parte favorita. Abbiamo naturalmente anche l’eventualità del pareggio, per l quale puntare sul segno X: con questo esito al Voltini la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte la giocata.