DIRETTA/ Pergolettese Atalanta U23 video streaming tv: sarà una partita inedita (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE ATALANTA U23: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pergolettese Atalanta U23 vede affrontarsi due formazioni che non si sono mai ritrovate l’una contro l’altra all’interno di una competizione ufficiale in quanto la genesi degli ospiti li ha visti sorgere soltanto ad inizio di quest’anno. Non potendo analizzare i precedenti giocati tra queste due formazioni, vi presentiamo l’andamento in casa della Pergolettese e quello in trasferta della formazione bergamasca. Padroni di casa che tra le mura amiche hanno ottenuto ben 13 dei 18 punti disponibili.

Importanti le vittorie contro Legnago e Trento rispettivamente con i risultati di 3-2 e 2-0. Sorprende il dato dei gol realizzati che in casa risulta essere ben 12 in 6 partite, con la media di due reti a partita. L’andamento in trasferta della formazione ospite li vede aver raccolto 7 dei 18 punti disponibili. Le due vittorie ottenute lontano da casa sono arrivate contro Lumezzane e Novara rispettivamente con i risultati di 1-2 e 2-3. (Marco Genduso)

PERGOLETTESE ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pergolettese Atalanta U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Atalanta U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pergolettese Atalanta U23, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Da una parte del terreno di gioco, troveremo i padroni di casa che si presentano alla sfida dopo una sconfitta per quattro reti a uno sul campo del Mantova. Attualmente, i lombardi occupano la decima posizione in classifica, avendo registrato tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque partite.

Dall’altro lato del campo, ci sarà l’Atalanta U23, che ha subito solo una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate, vincendone quattro. Nel turno precedente, gli orobici hanno superato il Fiorenzuola per una rete a zero, grazie al gol di Ceresoli al cinquantunesimo minuto. Bergamaschi in crescita e che sembrano ormai di poter puntare con decisione alla conquista di un posto nella zona play off del girone A.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ATALANTA U23

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Atalanta U23, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Matteo Abbate schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Jaouhari, Artioli, Figoli, Lambrughi; Caia, Guiu Vilanova. Risponderà l’Atalanta U23 allenata da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Vismara; Ghislandi, Masi, Del Lungo; Palestra, Awua, Mallamo, Ceresoli; Cissè, Di Serio; Capone.

PERGOLETTESE ATALANTA U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Atalanta U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











