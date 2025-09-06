Diretta Pergolettese Cittadella, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Voltini per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA PERGOLETTESE CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cerchiamo di capire i dati e le statistiche della diretta di Pergolettese Cittadella prima di immergerci nel clima partita, in questo modo avremo una visione a 360 gradi sulla prossima ora e mezza di gioco che ci renderà tifosi più consapevoli di quello che andremo a vedere. La Pergolettese conferma la sua vocazione difensiva: segna in media 1 gol a partita ma ne subisce 1,5, con una produzione offensiva ridotta a circa 9 conclusioni complessive e 3 nello specchio. La squadra guadagna 4 calci d’angolo di media, frutto di ripartenze più che di manovre elaborate.

Video Lumezzane Pergolettese (2-3)/ Gol e highlights: Tremolada firma il derby! (Serie C, 31 agosto 2025)

Il Cittadella, abituato a un contesto come la Serie B, mostra numeri superiori: 1,3 gol segnati e 1,2 subiti a partita, 12 tiri totali con 5 nello specchio e una media di 6 corner conquistati. Anche sul piano atletico i granata corrono di più, con circa 109 km percorsi a partita contro i 106 della Pergolettese. Adesso vediamo insieme il commento live di questa diretta di Pergolettese Cittadella, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Lumezzane Pergolettese (risultato finale 2-3): la decide il gol di Tremolada! (oggi 31 agosto 2025)

DIRETTA PERGOLETTESE CITTADELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su Sky che andrà in scena la diretta Pergolettese Cittadella. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match in streaming sull’applicazione Sky Go. Il canale scelto per la messa in onda televisiva di questo evento sportivo valido come turno della Serie C è invece Sky Sport 255.

LOMBARDI CON DUE NUOVI VOLTI

Sabato 6 settembre 2025 alle ore 20:30 parte la diretta Pergolettese Cittadella. Presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema si affrontano due compagini che in questa terza giornata del torneo 2025/2026 tenteranno di ripetere i risultati ottenuti nel secondo turno di campionato.

DIRETTA/ Cittadella Alcione Milano (risultato finale 1-0): decisivo Gaddini (29 agosto 2025)

I padroni di casa hanno infatti sconfitto il Lumezzane per 3 a 2 in trasferta grazie alla rete decisiva messa a segno da Tremolada praticamente a ridosso del novantesimo minuto. Gli ospiti vengono invece dal successo conquistato di misura ai danni dell’Alcione Milano, superato per 1 a 0 sfruttando il gol siglato da Gaddini.

In ogni caso entrambe le formazioni potranno continuare a concentrarsi sul prosieguo del girone A della Serie C essendo state entrambe eliminate dalla Coppa Italia di categoria. La Pergolettese è stata appunto battuta ai rigori tra le mura amiche dal Renate mentre il Cittadella ha perso senza siglare neanche una rete sul campo del Ravenna.

I lombardi nell’ultimo giorno di calciomercato hanno ufficializzato l’arrivo in prestito del centrocampista Enrico Di Gesù in prestito con diritto di riscatto dal Lecco ed in attacco hanno aggiunto al proprio organico anche Alberto Pala, riabbracciato dopo aver chiuso l’operazione con la Giana Erminio.

DIRETTA PERGOLETTESE CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Pensando alle probabili formazioni della diretta Pergolettese Cittadella, il tecnico Curioni proporrà di nuovo il 4-3-3 con Cordaro tra i pali protetto da Aidoo, Benvenuto, Lambrughi e Capoferri, in mediana Dore, Arini e Careccia, Ferrandino, Parker e Conti in attacco per i suoi giocatori. Il modulo 4-3-1-2 con Agazzi in porta, Bertolotti, Ciappellano, Pirola e Renault nelle retrovie, Muroni, Galli e Lopes nel mezzo, Pitou alle spalle Zamparo e Morselli sarà invece la formazione che verrà quasi certamente schierata dall’inizio del match da parte di mister Cusatis per gli ospiti.

DIRETTA PERGOLETTESE CITTADELLA, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Pergolettese Cittadella pare essere leggermente favorevole agli ospiti tenendo conto delle quote offerte dai bookmakers. Agenzie di scommesse come Eurobet e Goldbet ritengono appunto entrambe che l’eventuale successo dei veneti non debba essere pagato oltre il 2.30 mentre la vittoria dei lombardi viene invece data a 2.90. Il risultato meno probabile alla vigilia è il pareggio, con l’x fissato infatti a 3.10.