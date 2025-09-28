Informazioni sulla diretta Pergolettese Dolomiti Bellunesi, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

DIRETTA PERGOLETTESE DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Arriviamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Pergolettese Dolomiti Bellunesi, in questa rubrica, ormai classica per il nostro portale, faremo un’analisi tra le due squadre per capire chi tra le due ha il favore matematico dalla propria parte. Vediamo quindi un po’ di numeri. Le statistiche parlano di due squadre che vivono soprattutto sull’equilibrio: xG medio quasi identico, 1.05 per i cremaschi e 1.00 per i bellunesi. La differenza emerge nella finalizzazione: la Pergolettese segna con una precisione superiore (16% di realizzazione) rispetto agli ospiti (12%).

Dal punto di vista atletico, invece, i veneti corrono di più (110 km contro 107) e spesso creano pericoli sui piazzati, con una media di cinque corner a partita. I gialloblù, al contrario, hanno un rendimento più basso da palla inattiva ma compensano con maggiore lucidità negli ultimi sedici metri. Detto questo possiamo pure passare al prossimo aggiornamento della diretta di Pergolettese Dolomiti Bellunesi, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Pergolettese Dolomiti Bellunesi streaming video, dove seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Pergolettese Dolomiti Bellunesi è previsto per le 17.30 e per chi vorrà seguire l’incontro sarà necessario un abbonamento ai servizi di Sky Sport che lo trasmetterà sul suo canale Sky Sport (canale 255) oltre che in streaming sulle piattaforme di SkyGo e NowTv.

Pergolettese Dolomiti Bellunesi, gialloblù con il sogno playoff

Nel pomeriggio allo Stadio Giuseppe Voltini andrà in scena la diretta Pergolettese Dolomiti Bellunesi che sarà valida per la settima giornata del girone A di Serie C e che metterà di fronte due squadre che stanno vivendo due inizi di stagioni differenti, i gialloblù lo scorso anno hanno lottato tutto il campionato per evitare la retrocessione e ci sono riusciti anche evitando i playoff, quest’anno invece sono partiti decisamente meglio e con 10 punti sono una delle squadre che occupano posizioni playoff e sperano di riuscire a rimanerlo anche per il resto della stagione, cosa possibile se dovessero riuscire a mantenere i buoni risultati come l’ultimo pareggio 0-0 in casa del Trento.

Per i rosaverdi invece il campionato continua ad essere pieno di difficoltà visto che la squadra veneta sta avendo fatica a trovare risultati favorevoli e soprattutto mantenerli per una serie di gare più o meno lunga, non va però presa in considerazione la sconfitta casalinga 1-2 con il Vicenza capolista anche se la squadra neopromossa è comunque riuscita a mettere in campo una buona prestazione.

Formazioni Pergolettese Dolomiti Bellunesi, probabili ventidue in campo

Giacomo Curioni approccerà la diretta Pergolettese Dolomiti Bellunesi affidandosi agli undici che in questo inizio di stagione gli stanno permettendo di lottare per le posizioni alte della classifica mentre Nicola Zanini sarà obbligato a fare qualche cambio per cercare di dare una scossa ai suoi calciatori. I gialloblù si posizioneranno in campo con un 4-1-4-1 che vedrà Cordaro in porta, Aidoo, Bane, Lambrughi e Capoferri in difesa, Arini in mediana, Ferrandino, Tremolada, Careccia e Pessolani a centrocampo e Parker in attacco. Per i rosaverdi invece il modulo sarà un 3-5-2 che vedrà Consiglio, Gobetti, Milesi e Mondonico, Alcides, Mutanda, Saccani, Burrai e Mignanelli, De Paoli e Olonisakin.

Pergolettese Dolomiti Bellunesi, quote e possibile esito finale

La diretta Pergolettese Dolomiti Bellunesi non è previsto che possa essere una partita molto emozionante visto che entrambe le squadre non sono tra quelle che in queste prime giornate hanno dato spettacolo e regalato tanti gol ai propri tifosi, secondo Sisal però ci sarà una favorita tra le due e saranno i gialloblù che infatti sono fissati a 2.05. La vittoria dei rosaverdi invece è la più difficile motivo per cui verrà pagata 3.90 nel caso in cui dovesse verificarsi, per ultimo c’è il pareggio che potrebbe essere realmente un risultato molto valido e che viene comunque dato alto, a 2.75.