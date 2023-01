DIRETTA/ Pergolettese Feralpisalò video streaming tv: la storia del derby lombardo

DIRETTA PERGOLETTESE FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

Voltiamo pagina per la diretta di Pergolettese FeralpiSalò e soffermiamoci sui precedenti tra le due compagini. Allo Stadio Giuseppe Voltini le due squadre si sono affrontate una sola volta lo scorso aprile, un match terminato 1-1. La gara in questione si decise in otto minuti con i rigori da un lato al 53esimo di Miracoli e al 61esimo di Varas. FeralpiSalò ha vinto le due gare disputate in casa contro questo avversario senza subire nemmeno gol. Il primo match risale al 27 novembre del 2021, una gara terminata col risultato finale di 6-0.

Diretta/ Feralpisalò Piacenza (risultato finale 0-1) streaming: la decide Cesarini

Nel primo tempo la gara era stata aperta da Legati con doppietta di Balestrero e gol ancora di Miracoli. Nei minuti finali del match poi siglava una doppietta in 180 secondi Guerra. All’andata il match è terminato invece col risultato di 1-0. Fu una gara molto equilibrata con la squadra di casa che si impose grazie a un gol di Di Molfetta al minuto 66 dopo una gara fino a quel momento molto equilibrata. Sarà molto interessante vedere come si aggiornerà il bilancio con la gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Albinoleffe Pergolettese (risultato finale 2-0): la chiude Cocco!

PERGOLETTESE FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pergolettese Feralpisalò sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pro Patria Feralpisalò (risultato finale 0-0): pari a reti bianche!

OSPITI FAVORITI!

Pergolettese Feralpisalò, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Leoni del Garda ancora alla rincorsa della vetta anche dopo gli ultimi risultati anche se l’ultima sconfitta in casa contro il Piacenza ha rappresentato una grossa delusione, visto che con una vittoria i lombardi si sarebbero presi la vetta solitaria della classifica.

La Pergolettese dalla sua sta attraversando un momento complicato, 4 sconfitte nelle ultime 5 sfide di campionato per i cremaschi che non sono riusciti a dare continuità alla vittoria casalinga contro il Lecco, perdendo nell’ultima trasferta sul campo dell’Albinoleffe. All’andata Feralpisalò vincente di misura sulla Pergolettese, ultimo precedente a Crema terminato con un pari col punteggio di 1-1 il 2 aprile 2022.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Piccinini, Arini, Lambrughi; Bariti, Artioli, Figoli, Varas; Villa; Guiu, Iori. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Pilati, Salines; Zennaro, Hergheligiu, Balestrero; Siligardi, Guerra; Pittarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERGOLETTESE FERALPISALÒ

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA