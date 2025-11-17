Diretta Pergolettese Giana Erminio streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi lunedì 17 novembre 2025

DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO: DERBY LOMBARDO DELICATO

Un derby lombardo fra due squadre che hanno gli stessi punti in classifica e che devono evitare di scivolare nella zona più bollente del girone A di Serie C, questo ci offrirà la diretta Pergolettese Giana Erminio, posticipo della quattordicesima giornata alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Voltini di Crema.

Entrambe le formazioni non vincono da diverse giornate ed entrambe hanno 13 punti: la Pergolettese arriva da una sconfitta ad Arzignano, nell’ultima uscita casalinga ha pareggiato contro il Novara e da diverse settimane alterna un pareggio e un rovescio, un andamento molto lento che mette a rischio i cremaschi, almeno in ottica playout.

La Giana Erminio di recente sta facendo un filo meglio, ma sono comunque quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, settimana scorsa è arrivato il settimo segno X contro l’AlbinoLeffe e anche per la squadra di Gorgonzola il ritmo rischia di essere troppo lento, dal momento che i milanesi hanno vinto solamente due volte in 13 giornate.

Per entrambe l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere. Certo, sarebbe importante evitare la sconfitta, ma un pareggio cambierebbe poco, quindi speriamo di vedere due squadre votate all’attacco per cercare un successo nella diretta Pergolettese Giana Erminio, andrà davvero così a Crema?

PERGOLETTESE GIANA ERMINIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche al lunedì sera sarà Sky Sport il punto di riferimento per la diretta Pergolettese Giana Erminio in tv, con tifosi e appassionati che potranno affidarsi anche alla diretta streaming video se abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO

Finardi e Lambrughi squalificati, nella retroguardia le scelte sono limitate per Giacomo Curioni nelle probabili formazioni per la diretta Pergolettese Giana Erminio. Ecco allora che in porta dovrebbe giocare ancora Cordaro e in difesa Benvenuto potrebbe affiancare Bane come secondo centrale. A centrocampo il perno è Di Gesù, nel tridente d’attacco invece potrebbero esserci Pessolani e Ferrandino ai fianchi del centravanti Parker.

Vinicio Espinal dovrebbe invece schierare gli ospiti della Giana Erminio secondo un modulo 3-5-2, nel quale la “spina dorsale” della formazione milanese potrebbe essere formata da Zenti in porta, Ferri come leader della difesa e Lamesta perno a centrocampo, infine Vitale e Gabbiani potrebbero essere i due attaccanti titolari della Giana Erminio.

PRONOSTICO E QUOTE

Difficile sbilanciarsi nel pronostico sulla diretta Pergolettese Giana Erminio, il fattore campo potrebbe dare un leggero vantaggio ai cremaschi e il segno 1 è quotato a 2,20, contro il valore di 3,00 in caso di pareggio ed infine la quotazione a 3,10 in caso di un successo per la Giana Erminio.