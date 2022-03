DIRETTA/ Pergolettese Giana Erminio video streaming tv: partita senza grande storia

DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO: I TESTA A TESTA

Diamo ora un’occhiata ai precedenti della diretta di Pergolettese Giana Erminio. In casa dei gialloblù le due squadre si sono affrontate solo una volta nella scorsa stagione, questo perché un match nella stagione 2019/20 fu annullato a causa dell’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia dal Coronavirus. L’unico precedente ci porta dunque all’anno passato quando il 25 aprile del 2021 le due squadre non andavano oltre al risultato di 0-0, un pareggio dunque senza grandissime emozioni. Anche a campi invertiti però la Pergolettese non è mai riuscita a battere Giana Erminio.

La prima volta sul campo opposto da quello di oggi si giocò nell’ottobre del 2019. Il match in questione terminò col risultato finale di 1-1. Alla rete di Morello al minuto 22 arrivò il pareggio siglato in extremis da Cortesi. C’è poi da raccontare il 2-0 del gennaio 2021, una gara terminata col risultato di 2-0 e con tutto deciso nella ripresa. La gara fu sbloccata al minuto 53 da una giocata di Perna con raddoppio a quattro giri di orologio di Palazzola. Il match d’andata è terminato col pari grazie ai gol di Zennaro al minuto 31 e pareggio nel finale di Cafferi.

DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Giana Erminio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PERGOLETTESE GIANA ERMINIO: PUNTI PESANTI

Pergolettese Giana Erminio, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. E’ praticamente già una sfida play out, con le due formazioni separate da 3 sole lunghezze in classifica e soprattutto entrambe reduci da vittorie contro formazioni di alta classifica nel girone A, che ne hanno rilanciato speranze e azione.

La Pergolettese è quintultima a -1 dal Trento dopo il colpaccio allo stadio Nereo Rocco di Trieste, un 1-2 in cui i cremaschi hanno saputo approfittare della crisi degli alabardati. La Giana Erminio dalla sua è riuscita a sconfiggere la Feralpisalò terza in classifica, tornando alla vittoria dopo un digiuno di sette partite di fila e abbandonando così l’ultimo posto in classifica, lasciato al Legnago Salus.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Giovanni Mussa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Alari, Arini, Lambrughi; Bariti, Lepore, Mazzarani, Girelli, Villa; Guiu Vilanova, Vitalucci. Risponderà la Giana Erminio allenata da Matteo Contini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zanellati; Perico, Bonalumi, Carminati, Magri; Palazzolo, Panatti, Ferrari; Tremolada, Corti A., Vono

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











