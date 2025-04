DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO, GARA IMPORTANTE

Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per posti importanti in zona playoff. La diretta Pergolettese Giana Erminio sarà disputato domenica 13 aprile 2025 alle ore 17:30 allo stadio Giuseppe Voltini.

La Pergolettese è al 15esimo posto a 39 punti e dunque è la prima squadra a salvarsi tra quelle del Girone A. L’obiettivo sarà quello di interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive contro Padova, Arzignano, Alcione Milano e Virtus Verona.

La Giana invece ha perso la finale di Coppa Italia Serie C contro il Rimini, uscendo sconfitta all’andata per 1-0 e pareggiando senza gol il ritorno. In campionato invece l’ultima partita è il 2-0 inflitto in casa al Trento del 5 aprile.

DOVE VEDERE DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Pergolettese Giana Erminio potrete solamente collegarvi su Sky, pacchetto Calcio. La diretta streaming invece verrà trasmessa sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO

La Pergolettese si schiererà con il 4-3-3 con Cordaro in porta, difeso da Tonoli, Bignami, Stante e Olivieri mentre a metà campo Fiorani, Arini e Careccia presidieranno la zona centrale. Davanti Patanè, Parker e infine Basili.

Stesso assetto tattico per la Giana Erminio con Mangiapoco tra i pali, protetto da Scaringi, Ferri, Colombara e Lamesta. A centrocampo ci saranno coem titolari Pinto, Marotta e De Maria mentre in attacco Previtali, Capelli e Tirelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERGOLETTESE GIANA ERMINIO

La vittoria della Pergolettese è data a 2.38, simile al 2.80 della X è ben più basso del 2 fisso pro Giana Erminio. Gol a 2.10, No Gol a 1.60.

