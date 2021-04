Diretta Pergolettese Giana Erminio/ Streaming video tv: sfida salvezza! (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO: PARTITA TESISSIMA!

Pergolettese Giana Erminio, sfida diretta dall’arbitro Mario Perri, si gioca alle ore 15:00 di domenica 25 aprile e rientra nel programma della 37^ giornata per il girone A della Serie C 2020-2021. Penultima giornata, e sfida delicata al Voltini di Crema: la Pergolettese aveva trovato ritmo ma poi ha perso tre partite consecutive, è tornata a rischiare i playout e, con Fiorenzo Albertini al posto di Luciano De Paola (è cioè subentrato uno dei collaboratori), si cercherà ora di prendersi la vittoria che vorrebbe dire blindare la salvezza in maniera definitiva.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Perugia padrone del suo destino, diretta gol live

La Giana Erminio, reduce dal pareggio contro la Pro Patria, è infatti la squadra sulla quale si fa la corsa per evitare lo spareggio: battendola, i cremaschi otterrebbero la permanenza in Serie C anche se poi resterebbero delusi dall’aver mancato i playoff per non troppi punti. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Pergolettese Giana Erminio, intanto proviamo a capire insieme in che modo le due squadre potrebbero giocare leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta Albinoleffe Pontedera/ Streaming video tv: sfida delicata per Maraia

DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Giana Erminio potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

Diretta Como Alessandria/ Streaming video tv: sfida al vertice per il girone A

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO

Albertini conferma il 4-3-3 per Pergolettese Giana Erminio: in porta torna Ghidotti che sarà protetto da Michele Ferrara e Ceccarelli, con Piccardo e Villa che invece saranno i due terzini. A centrocampo comanda come sempre Panatti, ai suoi lati le due maglie di mezzali dovrebbero essere di Marco Palermo e Varas ma occhio a Duca che giustamente reclama spazio, davanti con Bariti e Morello sui lati il tridente dovrebbe essere confermato da Scardina, in vantaggio su Salvatore Longo.

Oscar Brevi arriva a Crema senza lo squalificato Pinto: in mezzo al campo Capano sarà schierato insieme a Palazzolo, mentre Daniele Dalla Bona avanzerà forse la sua posizione andando a supporto di Corti e Ferrario, che è grande ex della partita. Madonna e Montesano giocano in una difesa a cinque ma in teoria accompagnando il centrocampo, avremo comunque tre centrali in Bonalumi, Marchetti e Perico schierati davanti ad Acerbis.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Pergolettese Giana Erminio possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,20 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,35 volte quanto avrete messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA