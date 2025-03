DIRETTA PERGOLETTESE LECCO: DERBY LOMBARDO PER EVITARE GUAI

La diretta Pergolettese Lecco alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 1° marzo 2025, ci offrirà uno dei tanti derby lombardi nel girone A di Serie C, sicuramente uno dei più delicati perché cremaschi e lecchesi devono ancora conquistare la salvezza e quindi i punti in palio oggi pomeriggio potrebbero essere molto significativi per avvicinare la tranquillità. Per la precisione, i padroni di casa arrivano alla diretta Pergolettese Lecco a quota 34 punti, mentre gli ospiti inseguono a quota 32, quindi con la speranza di firmare il sorpasso che ribalterebbe le gerarchie nella lotta salvezza.

A proposito di sorpassi, il Lecco settimana scorsa ha vinto un altro derby con la Pro Patria in maniera praticamente incredibile: in svantaggio per quasi tutta la partita, si è imposto per 2-1 grazie a due gol fra il 92′ e il 96′ minuto. Il Lecco quindi è vivo, ma lo stesso si può dire di una Pergolettese che ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 sul difficile campo del Trento. Ci sono dunque segnali positivi per entrambe le formazioni, che inseguono il medesimo obiettivo: chi saprà confermarsi nella diretta Pergolettese Lecco e mettere nei guai la rivale?

PERGOLETTESE LECCO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Pergolettese Lecco in tv sarà sui canali di Sky Sport, con la diretta streaming video che sarà quindi su Sky Go e Now Tv, in ogni caso su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE LECCO

Giacomo Curioni dovrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 per i padroni di casa cremaschi nelle probabili formazioni per la diretta Pergolettese Lecco. Capoferri, Bignami e Lambrughi potrebbero trovare spazio dal primo minuto davanti al portiere Cordaro; Patané e Albertini dovrebbero invece essere i due esterni, con Careccia e Arini nel cuore del centrocampo. Infine, Basili e Jaouhari potrebbero agire sulla trequarti della Pergolettese, aprendo il reparto offensivo cremasco alle spalle del numero 9 Parker.

Per il Lecco di Federico Valente ecco invece un 3-5-2, nel quale Zanellato dopo il gol contro la Pro Patria cerca un posto a centrocampo, dove entrerà in ballottaggio con uno fra Marino, Frigerio e Anderson. Grassini a destra e Kritta a sinistra completeranno il folto centrocampo a cinque, mentre in attacco dovremmo vedere Attys e Sipos. Infine, in difesa Martic, Battistini e Ferrini potrebbero essere i tre titolari nella retroguardia a protezione del portiere Furlan.

PRONOSTICO E QUOTE

Spicca la notevole incertezza nel pronostico sulla diretta Pergolettese Lecco in base alle quote Snai. Il fattore campo potrebbe concedere un leggero vantaggio ai cremaschi: il segno 1 è proposto a 2,35, mentre poi saliamo a 2,90 in caso di pareggio e praticamente allo stesso livello (2,95) se dovesse vincere il Lecco.