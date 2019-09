Diretta Pergolettese Lecco/ Streaming video tv: incrocio salvezza (Serie C)

Pergolettese Lecco, che sarà diretta dal signor Matteo Centi e si gioca mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che si disputerà in turno infrasettimanale. Un match che ha già il sapore della sfida salvezza tra quelle che sono due matricole del girone A, entrambe vincitrici in gironi diversi dello scorso campionato di Serie D. Finora tre punti per la formazione cremasca che, dopo aver iniziato il cammino nel nuovo torneo con due sconfitte consecutive, ha inanellato tre pareggi di fila, l’ultimo dei quali un positivo 0-0 sul campo del quotato Novara. Tre punti in classifica per la Pergolettese esattamente come per il Lecco, che ha perso però quattro delle cinque partite fin qui disputate in campionato. Lecchesi sconfitti in casa nell’ultimo match dalla capolista Monza con un rotondo 0-3: troppa la differenza tecnica contro una squadra costruita per dare la caccia alla Serie B, ma il Lecco deve scuotersi per non vivere un campionato in sofferenza, in cui finora l’unico acuto è stato il 2-0 interno rifilato alla Pro Vercelli alla seconda giornata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Pergolettese Lecco, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE LECCO

Le probabili formazioni di Pergolettese Lecco, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Voltini di Crema, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa saranno schierati con un 3-4-1-2 dal tecnico Matteo Contini con: Ghidotti, Fanti, Villa, Canini, Panatti, Ciccone, Malcore, Lucenti, Bakayoko, Belingheri, Agnelli. Risponderà il Lecco allenato da Gaburro con questo undici titolare schierato con un 3-5-2: Safarikas; Vignati, Bastrini, Merli Sala; Carissoni, Moleri, Pedrocchi, Marchesi, Pastore; Capogna, Chinellato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Pergolettese e Lecco, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per i cremaschi contro i lecchesi. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 2.95, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 3.05. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.30, l’under 2.5 a una quota di 1.55.



