DIRETTA PERGOLETTESE LECCO/ Streaming video tv: lo storico recente della sfida

La diretta di Pergolettese Lecco si avvicina e allora possiamo dire adesso qualcosa in più circa la storia di questo derby lombardo per il girone A di Serie C. Negli ultimi dieci precedenti ce ne sono ben sei in Serie D dal 2015 al 2018, mentre i quattro più recenti dal 2019 in poi sono tutti relativi alla Serie C. I numeri ci parlano di una superiorità piuttosto netta da parte del Lecco, che vanta infatti cinque vittorie a fronte di quattro pareggi e un solo successo per la Pergolettese, un 3-1 casalingo domenica 18 dicembre 2016 in Serie D.

Il Lecco ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate contro i cremaschi compreso il 3-2 di domenica 22 novembre 2020 nel match di andata dello scorso campionato, una serie spezzata dalla Pergolettese con il pareggio casalingo per 2-2 ottenuto nella partita di ritorno, disputata a Crema mercoledì 31 marzo scorso. La storia dice comunque Lecco: sarà così anche oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERGOLETTESE LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Lecco non sarà una di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato, ma come noto esiste un’alternativa. La Serie C infatti è integralmente su Eleven Sports, il portale che ormai da anni si occupa della terza divisione: la visione del match sarà in diretta streaming video, potrete scegliere se abbonarvi al servizio per l’intera stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, altra opzione possibile.

Pergolettese Lecco è in diretta alle ore 17:30 di domenica 24 ottobre, presso lo stadio Voltini: nella 11^ giornata di Serie C 2021-2022 l’impegno è delicatissimo per i cremaschi, che hanno perso anche il derby contro il Fiorenzuola e sono mestamente penultimi in classifica, sensibilmente avvicinati dalla Pro Sesto. Stefano Lucchini potrebbe essere all’ultimo giro di giostra sulla panchina della Pergolettese, che incassa troppi gol per pensare di salvarsi; non aiuta ovviamente il calendario, perchè a Crema oggi arriva una delle squadre migliori del girone A.

Il Lecco si sta lanciando come era accaduto lo scorso anno, in poco tempo è divenuto una solida realtà che gioca esplicitamente per un posto nei playoff e naturalmente oggi parte favorito sia pure in trasferta. Attendiamo dunque l’esito della diretta di Pergolettese Lecco, ma nel frattempo proviamo a fare una rapida analisi circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a valutare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di questa partita al Voltini.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE LECCO

Nella diretta di Pergolettese Lecco Lucchini punta sempre sul 4-3-3: non avrà lo squalificato Alari e quindi al centro della difesa vedremo Michele Ferrara, che scala al fianco di Lambrughi liberando la fascia destra per Verzeni. A sinistra agirà Villa, in mezzo al campo spazio alla regia di Arini con Varas Marcillo e Zennaro che sulle mezzali sono insidiati da Mercado; Morello e Vitalucci possono scalzare Bariti e Scardina dal tridente offensivo, con Guiu, Moreo e Matias Fonseca in ballottaggio come centravanti.

Nel Lecco invece dovremmo vedere il consueto 3-4-3: Mauro Zironelli dispone Meri Sala, Enrici e Marzorati a protezione di Pissardo, avanzando la posizione di Celjak e Zambataro che faranno i laterali sulla linea di centrocampo andando a supportare due tra Kraja, Masini e Filippo Lora. Nel tridente ecco Simone Ganz che può andare esterno, Tomi Petrovic, Reda e Mastroanni si giocano il posto da prima punta con Iocolano che a tutti gli effetti dovrebbe essere confermato a destra.



