Diretta Pergolettese Legnago/ Streaming video tv: sfida per la salvezza (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE LEGNAGO: SFIDA FONDAMENTALE

La diretta tra Pergolettese e Legnago dirà molto sulla lotta salvezza in Serie C, Girone A. Il match in programma oggi alle 18.00, infatti, vedrà contrapposte la squadra che occupa la 16esima posizione in classifica e quella che invece è all’ultimo posto, il 20esimo.

I punti di differenza sono comunque soltanto 6: una vittoria del Legnago, dunque, potrebbe portarlo a -3 dagli avversari, al momento a 26 punti. I padroni di casa, infatti, hanno ottenuto 26 punti in 25 gare, con 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte. Il Legnago è invece ultimo a quota 20: 5 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte.

DIRETTA PERGOLETTESE LEGNAGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La Serie C girone A torna in campo oggi, mercoledì 16 febbraio, con la 27esima giornata, che vedrà tra le altre anche la diretta di Pergolettese Legnago. La sfida sarà importantissima in ottica salvezza: le due squadre occupano infatti la parte bassa della classifica e dunque sarà uno scontro che potrebbe dire tanto per la permanenza in C.

Dove è possibile seguire la diretta della gara? Il match non si potrà vedere né su Rai Sport, in chiaro, e neppure sulla Pay tv Sky Sport. Ecco dunque che l’unico modo per seguire il match sarà Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato. In streaming si potrà vedere anche su smartphone o tablet. Per guardare la diretta si può sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale o comprare il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE LEGNAGO

Chi scenderà in campo nella diretta Pergolettese Legnago? Lucchini, per la squadra di casa, dovrebbe puntare su un 3-5-2. Gli ospiti, con Serena alla Guida, potrebbero invece rispondere con un 4-3-3. Di seguito le probabili formazioni.

PERGOLETTESE (3-5-2): Galeotti; Alari, Lucenti, Lambrughi; Bariti, Zennaro, Arini, Marcillo, Villa; Scardina, Morello. All. Lucchini

LEGNAGO SALUS (4-3-3): Enzo; Bruno, Bordioli, Stefanelli, Rossi; Lollo, Yabre, Paulinho; Contini, Buric, Juanito. All. Serena

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa ci dicono le quote per la diretta tra Pergolettese e Legnago? Secondo la Snai, il risultato più probabile è una vittoria dei padroni di casa, che è quotata a 2.10. Il 2 del Legnago è invece dato a 3.45. Il pareggio sembra più probabile della vittoria ospite, almeno secondo le quote: la Snai lo dà infatti a 3.20. Chi vincerà la sfida salvezza?

