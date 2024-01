DIRETTA/ Pergolettese Lumezzane (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Si sta avvicinando l’inizio del sedicesimo testa a testa della diretta di Pergolettese Lumezzane. Il bilancio fin qui vede i rossoblu avanti con sei vittorie, quattro per i gialloazzurri e cinque pareggi. Il primo precedente risale al 1994 con una vittoria di misura per la Pergolettese, proprio com’è terminato anche l’ultimo testa a testa deciso da Pogliano al novantaquattresimo minuto di gioco, qualche istante prima del triplice fischio.

La vittoria più schiacciante è stata quella del 2017, un netto 4-0 della squadra di Crema con i gol di Dragoni, Ferrario, Rossi e infine Baggi a tempo quasi scaduto. L’ultimo pareggio invece è datato 2018, in Serie D, con la sfida conclusa 1-1. Anche se la Pergolettese ha vinto due gare in meno, nel computo totale dei gol c’è una rete in più in favore dei gialloblu, proprio grazie a quel 4-0 sopracitato che ha fatto spostare la bilancia dalla parte della Pergolettese. Inoltre, le due squadre si sono sempre affrontate in Serie C tranne nella stagione 2017/20218 dov’erano nel Girone B di Serie D.(aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PERGOLETTESE LUMEZZANE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Pergolettese Lumezzane sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky, sulla televisione satellitare infatti la gara andrà in onda sui canali sportivi dal 201 in poi. Mentre in alternativa c’è la possibilità di acquistare un pacchetto calcio su NowTv e seguire la partita da lì.

PERGOLETTESE LUMEZZANE: IN EQUILIBRIO?

L’attesissima diretta di Pergolettese Lumezzane, in programma oggi 14 gennaio 2024 alle ore 18:30, promette emozioni e colpi di scena. La Pergolettese, in un momento delicato della stagione, cerca di evitare l’ingresso nella zona Playin che potrebbe comportare conseguenze indesiderate, inclusa la minaccia della retrocessione. Tuttavia, il recente trend della squadra presenta qualche preoccupazione, avendo registrato due sconfitte nelle ultime tre partite. Dall’altra parte, la Lumezzane si trova attualmente coinvolta nella lotta per uscire dalla zona Playin, e la vittoria ottenuta nell’ultima partita ha rappresentato un passo importante per allontanarsi dalla zona pericolante, guadagnando un prezioso punto di distanza. Con una classifica ancora incerta, ogni punto conquistato può fare la differenza.

Entrambe le squadre saranno motivate a ottenere un risultato positivo, ma il contesto della partita presenta una pressione particolare sulla Pergolettese, desiderosa di riguadagnare fiducia e punti salvezza. D’altro canto, la Lumezzane cercherà di consolidare la propria posizione e allontanarsi ulteriormente dalla zona critica. Sarà interessante vedere come le due squadre affronteranno questa sfida cruciale e come si evolverà la situazione in classifica alla luce dell’esito della partita. La diretta si prospetta dunque come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, con la posta in gioco che aggiunge un tocco di tensione e suspense al confronto.

PERGOLETTESE LUMEZZANE: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta di Pergolettese Lumezzane aggiungono un ulteriore strato di suspense a un confronto già intriso di tensione. La Pergolettese, schierandosi con il 3-5-1-1, dovrà affrontare l’assenza di Caia, squalificato per espulsione. La decisione di affidarsi a Guiu come punta centrale potrebbe essere un elemento chiave, e sarà interessante osservare come il giocatore si inserirà nel contesto tattico della squadra. La presenza di Bariti sulla fascia destra, autore di un gol nell’ultima giornata, potrebbe offrire un’opzione offensiva preziosa per la squadra di casa. Dall’altra parte, la Lumezzane scenderà in campo con il 4-3-3, puntando su un tridente d’attacco composto da Gerbi, Maloffi e Spici. Questa formazione denota un approccio propositivo, con l’obiettivo di mettere sotto pressione la difesa avversaria e cercare di capitalizzare le opportunità offensive. La dinamica tra questi tre attaccanti sarà fondamentale per la capacità della Lumezzane di minacciare la porta avversaria.

La partita si preannuncia quindi come uno scontro tattico interessante, con entrambe le squadre che cercano di sfruttare le loro risorse migliori per ottenere un risultato positivo. La mancanza di Caia potrebbe rappresentare una sfida per la Pergolettese, mentre la Lumezzane cercherà di capitalizzare sulla sua vittoria nell’ultima giornata per continuare la risalita in classifica. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una partita avvincente, con molte incognite da svelare sul terreno di gioco.

PERGOLETTESE LUMEZZANE, LE QUOTE

Ecco le quote per la diretta di Pergolettese Lumezzane, giocate con coscienza! Il segno 1 viene dato da Better a 1,8 mentre il pareggio su Snai viene dato a 2,00 e per la vittoria del Lumezzane Bet365 è pronta a pagare di 1,7 l’importo scommesso.











