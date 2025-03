DIRETTA PERGOLETTESE LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche della diretta di Pergolettese Lumezzane, l’incontro con i numeri che riusciranno a spiegarci cosa vedremo in termini di trend sul rettangolo da gioco. Ma oltre questo avremo anche l’occasione di capire chi sarà la favorita di questo match sempre con i numeri alla mano. I padroni di casa sono una squadra che cerca in tutti i modi di avere il possesso del pallone, anche se questo significa avere una difesa bassa proprio per costruire il gioco. Paradossalmente però la Pergolettese è una delle squadre che segna meno gol da costruzione dal basso dell’intera Serie C, infatti solo il 12% delle reti totali inizia con la palla che si muove sulla linea dei difensori.

Video Lumezzane Alcione Milano (1-1)/ Gol e highlights: Malotti trova il pari! (Serie C, 9 marzo 2025)

Il Lumezzane invece spinge molto su un approccio italiano al match, infatti oltre al blocco basso abbiamo anche 34,7 cross progressivi di media. Ma questo però non significa che arrivano tanti palloni per la testa degli attaccanti, solo il 17% di essi infatti diventa giocabile per le punte. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Pergolettese Lumezzane, il fischio di inizio è ormai vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Lumezzane Alcione Milano (risultato finale 1-1): un rosso anche per Dalmazzi (Serie C, 9 marzo 2025)

DIRETTA PERGOLETTESE LUMEZZANE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale su cui verrà trasmessa la diretta Pergolettese Lumezzane è Sky Sport 259. Gli abbonati a Sky potranno dunque seguire la sfida dall’inizio alla fine ed avranno modo di vederla pure in streaming sull’applicazione Sky Go. In alternativa occorre abbonarsi per vedere invece Now Tv.

SQUADRE CHE NON SANNO PIU’ VINCERE

La diretta Pergolettese Lumezzane ha inizio giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18:30. Presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema entrambe le compagini tenteranno di ritornare ad una vittoria che manca rispettivamente da quattro e da sei partite. I cannibali nell’ultimo turno di campionato non sono andati oltre un pari senza reti contro la Triestina ed i rossoblu hanno invece concluso sull’1 a 1 il derby con l’Alcione Milano sempre nel corso della trentesima giornata che si è disputata appena qualche giorno fa.

DIRETTA/ Triestina Pergolettese (risultato finale 0-0): pareggio senza gol, poche emozioni (9 marzo 2025)

La quattordicesima posizione con trentasei punti non soddisfa la Pergolettese che, pur non rischiando al momento di essere risucchiata nella zona retrocessione da una partita con l’altra, ha senza dubbio il desiderio di arrivare più in alto rispetto a dove si trova ora. Un successo contro il Lumezzane vorrebbe dire scavalcare proprio i valgobbini nella graduatoria del Girone A, compiendo un passo importante per poter ancora sperare di ritagliarsi un posticino nei playoff che valgono la promozione.

DIRETTA PERGOLETTESE LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Pergolettese Lumezzane supponiamo che verrà impiegato il 4-3-3 con Cordaro, Tonoli, Lambrughi, Stante, Capoferri, Careccia, Arini, Jaouhari, Patanè, Parker e Basili da parte del tecnico di casa Giacomo Curioni. Il modulo 3-4-3 con Filigheddu, Pittino, Pogliano, Dalmazzi, Ferro, Scanzi, Tenkorang, Pagliari, Malotti, Monachello e Iori dovrebbe invece essere la scelta più gettonata tra le idee di mister Franzini per i suoi rossoblu.

DIRETTA PERGOLETTESE LUMEZZANE, LE QUOTE

Le quote proposte da un’agenzia come Sisal suggeriscono i padroni di casa come favoriti per la vittoria nella diretta Pergolettese Lumezzane. L’1 è infatti fissato a 2.30 dai bookmakers che pagano invece il segno 2 a 2.90. Gli ospiti hanno quindi meno probabilità di uscire vincitori da questo incontro con un margine comunque abbastanza ridotto ed il pareggio rimane per ora il punteggio meno gettonato con l’x quotato appunto a 3.10.