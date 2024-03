DIRETTA/ Pergolettese Mantova (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby! (Serie C, oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo alla diretta di Pergolettese Mantova: una partita che per i cremaschi assume quasi il significato di una finale visto l’andamento recente. Abbiamo due sconfitte nelle ultime due, ma anche cinque ko nelle ultime sette; fortunatamente le due partite non perse hanno fatto registrare vittorie, una di queste molto importante perché arrivata contro una rivale diretta come il Trento, ma è anche vero che la Pergolettese ha perso cinque delle ultime sei partite giocate in casa, quando l’anno scorso il Voltini era stato a lungo una sorta di fortino.

DIRETTA/ Mantova Virtus Verona (risultato finale 4-0): poker con Burrai! (Serie C, 5 marzo 2024)

Il Mantova ha ripreso la marcia dopo un periodo non troppo agevole: certamente la serie è rimasta positiva con quattro vittorie e due pareggi, ma girandola in senso negativo potremmo anche parlare di due pari e una sconfitta nelle ultime sette, un calo per la capolista che non perdeva da nove turni e aveva messo insieme otto vittorie e un pareggio. Adesso però tocca davvero mettersi comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco perché finalmente ci siamo, la diretta di Pergolettese Mantova sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Legnago Salus Pergolettese (risultato finale 2-1): inutile il penalty di Mazzarani! (5 marzo 2024)

PERGOLETTESE MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pergolettese Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Mantova e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DERBY LOMBARDO

Pergolettese Mantova, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C. La Pergolettese si trova attualmente al sedicesimo posto nel Girone A di Serie C, con 33 punti ottenuti dopo trenta partite. La squadra di Giovanni Mussa si è allontanata dalla zona di salvezza diretta, attualmente occupata dall’Arzignano, che con 35 punti detiene la posizione che evita i playout. Dopo due sconfitte consecutive contro Alessandria e Legnago Salus, i gialloblu affrontano la capolista nella speranza di porre fine a questa serie negativa.

DIRETTA/ Pro Vercelli Mantova risultato live, streaming video tv: ci siamo! (Serie C, 2 marzo 2024)

Il Mantova guida la classifica del Girone A di Serie C con 71 punti dopo trenta giornate. La squadra di Davide Possanzini ha ripreso a vincere dopo due pareggi consecutivi, sconfiggendo la Virtus Verona con un netto 4-0 nell’ultimo match casalingo. Il pareggio contemporaneo del Padova ha consentito ai biancorossi di riportarsi a +6 sulla seconda posizione, e una vittoria in questa trasferta rappresenterebbe un altro passo avanti in questa splendida stagione del Mantova. Nonostante la festa sembri prossima, per raggiungere l’obiettivo sarà necessario ottenere altre vittorie.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Mantova, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Giovanni Mussa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Bignami, Arini, Lambrughi; Tonoli, Mazzarani, Artioli, Figoli, Bariti; Caia, Guiu Vilanova. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Festa; Cavalli, Redolfi, Panizzi, Fedel; Trimboli, Burrai; Galuppini, Bombagi, Bragantini; Monachello.

PERGOLETTESE MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Mantova ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.73.











© RIPRODUZIONE RISERVATA