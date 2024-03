Diretta/ Pergolettese Novara, streaming video tv: gialloblu reduci dai tre punti (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE NOVARA, PAREGGITE PER I PIEMONTESI

La diretta Pergolettese Novara, in programma domenica 24 marzo alle ore 14:00, racconta della 33esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu hanno ritrovato il sorriso in occasione della vittoria per 2-0 sul campo dell’Atalanta U23. Prima di questo successo erano arrivate tre sconfitte consecutive contro Alessandria, Legnago Salus e Mantova.

Video/ Atalanta U23 Pergolettese (0-2) gol e highlights: Piu e Bariti piegano gli orobici (16 marzo 2024)

Il Novara è in una strisce aperta che sa tanto di pareggite acute. I piemontesi sono infatti a sei pareggi consecutivi: 0-0 con l’Arzignano, 1-1 col Mantova, 0-0 contro l’Atalanta U23, 1-1 contro il Renate, 0-0 con l’Albinoleffe e infine 2-2 nel derby contro la Pro Vercelli. L’ultimo successo è del 13 febbraio contro la Pro Sesto in casa per 1-0.

Diretta/ Novara Pro Vercelli (risultato finale 2-2): Rojas salva i Leoni Bianchi!

PERGOLETTESE NOVARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pergolettese Novara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pergolettese Novara sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PERGOLETTESE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Novara vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Confente, difesa a tre con Cuomo, Golemic e Sandon. A centrocampo spazio a De Col, Ronaldo, Cavion e Costa con Della Morte dietro a Rolfini e Ferrari.

DIRETTA/ Atalanta Under 23 Pergolettese (risultato finale 0-2): la chiude Bariti (Serie C 16 marzo 2024)

Il Novara replica con il modulo 3-5-2. Tra i pali Minelli, terzetto arretrato composto da Lorenzini, Bonaccorsi e Lancini. Bentivegna e Urso agiranno da esterni con Calcagni, Ranieri e Di Munno nella zona nevralgica del campo. Davanti Corti e Ongaro.

PERGOLETTESE NOVARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pergolettese Novara danno favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo sisal, la X è data a 3 mentre il 2 fisso a 2.90.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.45 contro l’Under a 1.47. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.05 e 1.69.

© RIPRODUZIONE RISERVATA