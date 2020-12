Diretta Pergolettese Novara/ Streaming video tv: obiettivi comuni (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE NOVARA: SFIDA EQUILIBRATA!

Pergolettese Novara, in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini di Crema alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 dicembre 2020, è in programma per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Sarà una sfida che si annuncia incerta, perché la diretta di Pergolettese Novara metterà di fronte due formazioni che hanno avuto fino a questo momento cammini molto simili, come certifica anche la classifica: 15 punti per la Pergolettese e 17 per il Novara, dunque appena sopra la zona playout ma d’altronde molto vicine anche ai playoff, naturalmente chi riuscisse a vincere potrà guardare in alto con più fiducia, mentre chi uscisse sconfitto si ritroverebbe in una posizione più scomoda. La Pergolettese cerca una conferma al colpaccio sul campo della Carrarese che potrebbe essere la svolta alla stagione dei cremaschi, il Novara arriva invece da un pirotecnico pareggio a Piacenza: due squadre che sembrano quindi stare bene, chi avrà la meglio?

DIRETTA PERGOLETTESE NOVARA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Novara non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE NOVARA

Esaminiamo adesso le probabili formazioni di Pergolettese Novara. I padroni di casa lombardi potrebbero schierarsi con il seguente modulo 4-3-3: Ghidotti in porta; difesa a quattro con Candela, Ceccarelli, Bakayoko e Villa; a centrocampo il terzetto composto da Andreoli, Panatti e Figoli, infine il tridente offensivo con Bariti e Morello ai fianchi della punta centrale Scardina. Possibile modulo 4-3-3 anche per il Novara: Lanni in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro con Natalucci, Migliorini, Bove e Cagnano; a centrocampo invece i titolari dovrebbero essere Collodel, Hrkac e Bianchi; infine davanti il tridente offensivo potrebbe vedere in azione Panico, Zigoni e Cisco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pergolettese Novara secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La partita si annuncia incertissima, infatti il segno 1 è quotato a 2,75 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a quota 2,60, infine il pareggio (naturalmente segno X) varrebbe appena un poco di più, cioè 3,05 volte la posta in palio.



