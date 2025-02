DIRETTA PERGOLETTESE NOVARA, APPENA DUE PUNTI DI DISTACCO

E’ tutta da seguire la diretta Pergolettese Novara di sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema i gialloblu ricercano il quarto successo consecutivo con l’intento di entrare in zona playoff partendo dall’undicesima posizione, ora occupata con trentatre punti. Dopo aver battuto in trasferta anche il Caldiero Terme, la Pergolettese non vuole rallentare e punta anzi a scavalcare i diretti rivali della ventisettesima giornata per ritagliarsi un posto in zona playoff ed andare così a caccia della promozione nel campionato cadetto.

Il Novara rischia dunque di perdere il proprio piazzamento in favore dei lombardi. Sconfitti nel derby con la Pro Vercelli ed incapaci di andare oltre il pareggio contro l’Alcione Milano, i piemontesi hanno trentacinque punti in tasca, a fronte anche dei due di penalizzazione inflitta dalla Federazione, come il Lumezzane che le si para davanti. L’undicesimo posto sembra essere a rischio in caso di mancato risultato positivo e bisogna pure prestare molta attenzione al Renate, pronto ad approfittare della situazione.

DIRETTA PERGOLETTESE NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Dovrai necessariamente essere abbonato a Sky per poter seguire la diretta Pergolettese Novara in ogni suo minuto. In televisione l’emittente trasmetterà questa sfida di Serie C sul canale Sky Sport 256 mentre in streaming sarà disponibile usando Sky Go.

PERGOLETTESE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Novara arrivano analizzando i risultati più recenti ottenuti dalle due squadre impegnate oggi. Il modulo 3-4-2-1 con Cordaro, Tonoli, Stante, Lambrughi, Albertini, Careccia, Arini, Capoferri, Basili, Jaouhari e Parker dovrebbe essere la scelta più logica per come schierare i giocatori dall’inizio secondo il tecnico Curioni. Un analogo modulo 3-4-2-1 con Minelli, Khailoti, Lorenzini, Cannavaro, Agyemang, Calcagni, Di Munno, Anzolin, Donadio, Morosini ed Asencio dovrebbe invece essere adottato pure da mister Gattuso.

DIRETTA PERGOLETTESE NOVARA, LE QUOTE

Infine diamo un occhio alle quote date dai siti di scommesse come bwin secondo cui i 3 punti finali sono nettamente indirizzati verso una delle due squadre, la vittoria della Pergolettese ha una quota di 2.45, la quota della vittoria del Novara invece è più alta di e di 2.75, mentre il pareggio tra le due formazioni è dato a 2.85