Diretta/ Pergolettese Novara, streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE NOVARA: OSPITI FAVORITI!

Pergolettese Novara, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre vogliose di riscatto dopo una serie non eccellente, punti importanti quelli in palio sul rettangolo verde.

La Pergolettese è tredicesima con 19 punti in quindici partite, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I gialloblu sono reduci dalla sconfitta per 0-2 contro la Virtus Verona. Il Novara, invece, è settimo a quota 24 punti, raccolti grazie a sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Un punto nelle ultime due: sconfitta per 1-0 contro il Pordenone e pareggio per 1-1 contro il Piacenza.

PERGOLETTESE NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Novara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE NOVARA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pergolettese Novara. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il consueto 3-4-1-2: Soncin, Piccinini, Lucenti, Arini, Bariti, Artioli, Andreoli, Villa, Iori, Varas, Cancello. Passiamo adesso agli azzurri, in campo con il 3-4-3: Pissardo, Khailoti, Bonaccorsi, Urso, Masini, Ranieri, Marginean, Goncalves, Galuppini, Bortolussi, Tavernelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pergolettese Novara vedono leggermente favorita la compagine piemontese. Partiamo dall’1-X-2 grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria della Pergolettese è a 2,85, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo del Novara è dato a 2,35. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,15. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,87 e 1,85.

