Diretta Pergolettese Olbia/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza (Serie C)

Pergolettese Olbia sarà diretta dal signor Michele Giordano, e sarà valida per la sedicesima giornata nel girone A di Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 24 novembre presso lo stadio Voltini. Si tratta di una sfida per la salvezza: i cremaschi sono ancora ultimi in classifica ma sabato sera, battendo l’AlbinoLeffe in casa, sono riusciti a centrare la prima vittoria in campionato e provano a rilanciarsi. Ottimo dato per Fiorenzo Maria Albertini, vincente all’esordio avendo preso il posto dell’esonerato Matteo Contini (di cui era il vice) e che per adesso è stato confermato dalla società; l’Olbia si trova in zona playout e non vince dai primi due successi della stagione, avendo raccolto da quel momento otto sconfitte a fronte di cinque pareggi. Nell’ultima giornata è arrivato il ko interno contro il Novara: urge riprendere in mano la situazione per evitare di perdere altre posizioni. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Pergolettese Olbia, sfida nella quale il pareggio serve poco ad entrambe; mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Voltini, valutando le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Olbia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE OLBIA

Albertini punta sul 4-1-4-1 e dovrebbe confermare la squadra che ha vinto sabato scorso: Ciccone e Malcore sperano nella maglia da centravanti ma Canessa rimane favorito, e la prima punta sarà supportata da una linea di trequartisti nella quale l’esperto Agnelli si posiziona più avanti rispetto al suo ruolo naturale, con Muchetti al suo fianco e due esterni che dovrebbero essere Franchi e Morello. Panatti sarà invece lo schermo davanti alla difesa, mentre Fanti e Villa agiranno come terzini di spinta e Canini comanderà la difesa davanti al portiere Romboli, con Brero a fare il secondo centrale. Due giornate di squalifica per La Rosa, che lascia sguarnita la difesa dell’Olbia: al suo posto Michele Filippi dovrebbe mandare in campo Miceli (o Bernardina), poi Gozzi davanti al portiere Crosta con Pisano e Pitzalis che faranno gli esterni bassi. A centrocampo cerca posto Vallocchia, in ballottaggio con Manca e Lella per una maglia sulla mezzala; Muroni sarà il regista, davanti a lui Doratiotto potrebbe tornare titolare scalzando Bianco e supportare i due attaccanti, verosimilmente Parigi e Ogunseye ma con il giovane Verde pronto a giocarsela.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Pergolettese Olbia è stato tracciato dall’agenzia di scommesse Snai: regna grande equilibrio al Voltini ma i cremaschi sono favoriti con una quota di 2,60 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. L’eventualità del successo ospite, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,75 volte quanto giocato mentre siamo a 2,95 volte la somma messa sul piatto per il segno X, che regola l’ipotesi del pareggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA