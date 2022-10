Diretta/ Pergolettese Padova, video streaming tv: trasferta ostica (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE PADOVA: OSPITI FAVORITI!

Pergolettese Padova, in diretta domenica 9 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio comunale Giuseppe Voltini, sarà una sfida valida per la settima giornata del girone A di Serie C. Punti molto importanti quelli in palio, con i padroni di casa vogliosi di raggiungere la salvezza quanto prima e gli ospiti intenzionati a dare battaglia fino alla fine per la promozione.

La Pergolettese ha raccolto 8 punti nelle prime sei giornate, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. La compagine di Crema nell’ultimo turno ha raccolto un 1-1 esterno contro la Juventus under 23. Il Padova, invece, è a quota 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitte. I biancoscudati nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro la Feralpisalò.

PERGOLETTESE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pergolettese Padova, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pergolettese Padova esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PADOVA

Da valutare ancora qualche ballottaggio in vista della diretta Pergolettese Padova, ma è possibile ipotizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il 3-5-2: Soncin, Lambrughi, Arini, Tonoli, Bariti, Varas, Artioli, Andreoli, Villa, Abiuso, Iori. Gli ospiti scendono in campo con il 3-4-3: Donnarumma, Belli, Valentini, Calabrese, Vasic, Cretella, Dezi, Jelenic, Liguori, Russini, Piovanello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pergolettese Padova vedono favorita la formazione di Caneo. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet per l’1-X-2: la vittoria della Pergolettese è a 3,20, il pareggio è quotato a 3,00, mentre il successo del Padova è dato a 2,25. Non si profila il festival dei gol: l’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,34. Infine segnaliamo le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e a 1,75.

