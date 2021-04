Diretta/ Pergolettese Piacenza (Serie C), streaming video tv: a un passo dai play off

DIRETTA PERGOLETTESE PIACENZA: IN EQUILIBRIO!

Pergolettese Piacenza, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Si affrontano due formazioni che si trovano a un passo dai play off, pur avendo sofferto per buona parte del campionato nelle retrovie della classifica del girone A.

La Pergolettese è arrivata davvero a un soffio dall’entrare già nel gruppo delle prime 10, ma nell’ultima sfida disputata è incappata in una sconfitta contro il Renate che l’ha tenuta a un solo punto dal Grosseto, che sarebbe stato agganciato o superato dai cremaschi in caso di risultato positivo.

Dall’altra parte il Piacenza dopo le vittorie contro Como e Pro Sesto ha pareggiato in casa contro la Lucchese, una piccola frenata che ha lasciato gli emiliani a 4 lunghezze dai play off e un solo punto avanti rispetto ai play out. Si stanno però allargando molto le distanze in classifica e se le ultime non aumenteranno i giri, anche la quintultima potrebbe essere esentata dallo spareggio salvezza: un esito che Pergolettese e Piacenza si augurano per chiudere in tranquillità il campionato.

DIRETTA PERGOLETTESE PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Piacenza è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PIACENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Pergolettese e Piacenza presso lo stadio Giuseppe Voltini. I padroni di casa allenati da Luciano De Paola scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Ghidotti; Candela, Panatti, Ferrara, Villa; Palermo, Duca, Ferrari; Varas Marcillo, Bariti; Longo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Scazzola con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Stucchi; Simonetti, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Palma, Suljic, Visconti; Cesarini, Gonzi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Pergolettese Piacenza, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.40 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 2.80 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.25 volte quanto avrete deciso di puntare.

