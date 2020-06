Diretta Pergolettese Pianese/ Streaming video tv: sfida apertissima per i play out

Pergolettese Pianese, in diretta dal Voltini,ci attende alle ore 17.30 di questo pomeriggio, martedì 30 giugno 2020, per il match di ritorno dei play out di Serie C. Tutto in bilico in questo match di ritorno dei play out, dopo lo 0-0 dell’andata in casa dei toscani. La Pergolettese però ha il favore della miglior posizione in classifica, che garantirebbe la qualificazione in caso di nuovo pareggio. Una situazione vantaggiosa anche se la Pergolettese all’andata non ha saputo sfruttare la superiorità numerica nel finale, ottenuta grazie all’espulsione di Dierna nella Pianese. Il match d’andata è stato comunque molto bloccato e poco spettacolare, con le due formazioni che hanno sentito l’importanza della posta in palio: Pergolettese e Pianese erano d’altronde entrambe neopromosse in Serie C, con la formazione cremasca partita malissimo e poi resasi protagonista di una discreta rimonta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Pianese non sarà disponibile: i play out del campionato di Serie C sono esclusiva della piattaforma Elevensports e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PIANESE

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pergolettese Pianese. La Pergolettese allenata da mister Contini sarà schierata con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ghidotti; Brero, Bakayoko, Lucenti, Villa; Agnelli, Panatti, Duca; Franchi, Canessa, Morello. Risponderà la Pianese allenata da Alberto Colombo che dovrebbe scegliere un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Vitali; El Kaouakibi, Gagliardi, Marozzi, Pedrelli; Regoli, Simeoni, Catanese; Montaperto; Udoh, Latte Lah.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Pergolettese Pianese. Pronostico favorevole alla formazione di casa, il segno 1 è quotato a 1.80, mentre poi si sale a quota 3.40 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna della Pianese (segno 2) varrebbe 3.95 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 2.05 e l’under 2.5 proposto a 1.70.



