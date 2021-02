Diretta/ Pergolettese Pistoiese (Serie C) streaming video e tv: per la tranquillità

DIRETTA PERGOLETTESE PISTOIESE: CREMASCHI FAVORITI!

Pergolettese Pistoiese, in diretta dallo stadio Voltini di Crema, in programma mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre a caccia di una tranquillità in classifica difficile da ottenere, visto che nelle ultime settimane la quota salvezza sembra essersi alzata sensibilmente. Al momento le due compagini sono separate solamente da 3 lunghezze in classifica, 25 punti per la Pistoiese e 22 per la Pergolettese. Dopo il cambio in panchina tra Frustalupi e Riolfo gli orange sono riusciti a cambiare passo e ad allontanarsi dalla zona play out, alla quale si è pericolosamente riavvicinata la formazione cremasca dopo le ultime due sconfitte contro Lucchese e Albinoleffe. Una sola vittoria e 4 sconfitte per la Pergolettese nelle ultime 4 sfide disputate in campionato, situazione difficile da gestire mentre invece la Pistoiese ha lanciato segnali di evidente ripresa, vincendo 3 delle ultime 5 partite disputate in campionato.

DIRETTA PERGOLETTESE PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Pistoiese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PISTOIESE

Le probabili formazioni della sfida tra Pergolettese e Pistoiese presso lo stadio Voltini di Crema. I padroni di casa allenati da Luciano De Paola scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Ghidotti, Bakayoko, Lucenti, Ferrara; Candela, Duca, Ferrari, Piccardo; Varas, Scardina, Morello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giancarlo Riolfo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Perucchini; Simonti, Varga, Salvi, Pierozzi; Spinozzi, Simonetti, Pezzi; Valiani; Stoppa Chinellato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pergolettese Pistoiese: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.15 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.40 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.10 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA