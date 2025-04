DIRETTA PERGOLETTESE PRO PATRIA (RISULTATO 2-1), INTERVALLO

Si è conclusa la diretta del primo tempo del match di Serie C Girone A tra Pergolettese e Pro Patria con i padroni di casa che hanno concluso il primo parziale avanti con il risultato di 2 a 1. Grande partenza dei padroni di casa che vanno a segno con due reti in dieci minuti, gol subito di Careccia prima su rigore e poi su Tonoli.

Proprio quando il club sembra in controllo totale del match la gara cambia imprevedibilmente la squadra ospite ha accorciato le distanze. Minuto 27, calcio d’angolo e sponda di Beretta con Rocco che accorcia le distanze con la Pro Patria che ha provato a reagire con un paio di occasioni pericolose. Termina cosi il primo tempo (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO PATRIA (RISULTATO 2-0), INIZIO LAMPO

Comincia la diretta testuale del match valido per la trentottesima giornata di serie C Girone A tra Pergolettese e Pro Patria, una sfida molto interessante in chiave salvezza. Si parte subito e la gara si sblocca dopo pochi minuti di gioco, la Pergolettese si porta subito in avanti: minuto 4 e rigore per la Pergolettese con Careccia.

Fallo di Palazzi su Careccia e l’attaccante spiazza il portiere. I padroni di casa sono in grandissimo controllo, minuto 9 e c’è addirittura il 2 a 0 della Pergolettese. Punizione dalla trequarti di Careccia e stavolta è Tonoli ad insaccare da pochi passi, padroni di casa in netto controllo con gli ospiti in netta difficoltà, è un autentico dominio della Pergolettese (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ultima partita della regular season per queste due squadre in questa diretta di Pergolettese Pro Patria, ma prima di immergerci nel commento live di questa sfida cerchiamo di capire chi tra le due formazioni può avere la meglio in termini di trend e anche di numeri, in maniera tale da fare anche un riassunto della stagione di questi due team. Partiamo dalla Pergolettese, una squadra molto improntata al possesso palla come si vede anche dal dato sui 360 passaggi di media a partita, anche se purtroppo questo assetto fa subire il 15% di reti in situazioni di perdita del pallone in fase di impostazione. Mentre invece se osserviamo la difesa casalinga nella sua totalità abbiamo il 12% di reti subite da calcio piazzato, uno dei valori più alti di questa stagione.

La Pro Patria invece predilige un calcio più basato sulla difesa e sul contropiede come mostra invece il dato sui 22 metri di distanza media dalla porta e poi anche i 34 cross progressivi tentati dalla squadra ospite ad ogni partita. Questo ci porta al prossimo aggiornamento della diretta di Pergolettese Pro Patria, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live della diretta di Pergolettese Pro Patria, non mancate perché sarà l’ultima partita del campionato! (agg. Gianmarco Mannara)

ULTIMA POSSIBILITA’ DI SALVEZZA

Comincia venerdì 25 aprile 2025 alle ore 16:30 la diretta Pergolettese Pro Patria. Presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema i Canarini si giocano l’ultima possibilità di centrare la permanenza diretta in Serie C senza dover affrontare i playout essendo adesso in quindicesima posizione con i loro trentanove punti. I gialloblu sono ad appena due lunghezze dalla Pro Vercelli che proverà ad aggiudicarsi l’incontro con il Renate sperando che il Pergo venga appunto a sua volta sconfitto dai rivali di giornata. Proprio il Renate ha inoltre battuto i Canarini nello scorso turno facendo così registrare il sesto KO consecutivo per gli uomini di mister Curioni.

La Pro Patria è invece ormai certa di dover affrontare i playout per provare a mantenere la categoria, anche se bisogna pure vedere cosa succederà in Union Clodiense-Caldiero Terme. I Tigrotti sono in serie positiva da tre partite ed hanno recentemente rifilato un poker al Lumezzane tra le mura amiche. I biancoblu non possono essere raggiunti dai termali ma hanno comunque l’occasione di scavalcare la Triestina e raggiungere la Pro Vercelli in caso di successo.

PERGOLETTESE PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Pergolettese Pro Patria possiamo sottolineare che il 4-3-3 con Cordaro, Tonoli, Bignami, Lambrughi, Capoferri, Scarselli, Fiorani, Careccia, Albertini, Parker e Patanè non dovrebbe per forza essere la scelta più azzeccata da parte di mister Curioni per i padroni di casa, specie se si considera l’ennesima sconfitta rimediata nello scorso weekend. Il modulo 3-4-1-2 con Rovida, Coccolo, Bashi, Cavalli, Somma, Ferri, Mallamo, Barlocco, Pitou, Beretta e Rocco potrebbe al contrario essere il metodo scelto dal tecnico Caniato per bissare il successo di una settimana fa.