Diretta/ Pergolettese Pro Patria streaming video tv: sfida aperta (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO PATRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pergolettese Pro Patria, in diretta mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio comunale Giuseppe Voltini di Crema, sarà un match valido per la nona giornata del girone A di Serie C. Scontro diretto tra due formazioni di metà classifica che hanno grandi ambizioni.

La Pergolettese ha raccolto 11 punti nelle prime otto partite, frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La compagine di Crema nell’ultimo turno è stata sconfitta 1-0 dal Sangiuliano City. La Pro Patria, invece, è a quota 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I biancazzurri nell’ultimo turno sono stati superati 1-2 dal Trento.

PERGOLETTESE PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PRO PATRIA

Andiamo a scoprire adesso le probabili formazioni della diretta Pergolettese Pro Patria. Partiamo dalla formazione padrona di casa, schierata con il consueto 3-5-2: Soncin, Lambrughi, Arini, Piccinini, Bariti, Andreoli, Artioli, Varas, Villa, Abiuso, Iori. Stesso modulo di gioco per gli ospiti: Del Favero, Vaghi, Boffelli, Saporetti, Ndrecka, Nicco, Ferri, Bertoni, Perotti, Piu, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La Pergolettese è favorita sulla Pro Patria secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere l’1-X-2 del match grazie alle quote per le scommesse degli analisti di Goldbet: la vittoria della Pergolettese è a 2,10, il pareggio è quotato 3,15, mentre il successo della Pro Patria è data a 3,40. Si profila una gara molto tattica secondo gli esperti: Under 2,5 a 1,61, Over 2,5 a 2,20. Molto più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,89 e 1,80.

