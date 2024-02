DIRETTA/ Pergolettese Pro Vercelli video streaming tv: molti pareggi di recente (Serie C, 24 febbraio 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO VERCELLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pergolettese Pro Vercelli evidenzia due squadre Che tra il 2022 e il 2023 si sono ritrovate contro in ben 5 occasioni. Sono ben tre i risultati di pareggio mentre una vittoria a testa per entrambe le squadre. Nel 2022 ben tre pareggi tra queste due squadre rispettivamente con i risultati di 1-1, 0-0 e 1-1.

Video/ Trento Pergolettese (1-3) gol e highlights: Anastasia segna troppo tardi! (Serie C, 18 febbraio 2024)

La prima sfida ha portato le reti di Panico e Scardina mentre la successiva sfida, dopo quella terminata a reti bianche, ha evidenziato le reti di Della Morte e Cancello, entrambi direttamente dagli 11 m. Pergolettese che ha ottenuto il successo nei confronti della formazione avversaria il 19 Marzo 2023 grazie allora rete realizzata al minuto 39 da Kevin Varas. Successo anche dei piemontesi nella gara di andata di quest’anno con la rete decisiva firmata dall’attaccante classe 1992 Gianmario Comi, oggi passato al Crotone. (Marco Genduso)

Diretta/ Trento Pergolettese (risultato finale 1-3): tris con Mazzarani! (Serie C, 18 febbraio 2024)

PERGOLETTESE PRO VERCELLI VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Pergolettese Pro Vercelli ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Siamo pronti per commentare insieme a voi questa diretta di Pergolettese Pro Vercelli che avrà l’ora X segnata per oggi, 24 febbraio, alle ore 18:30 e ovviamente l’incotro sarà valido per il 28º turno del campionato. Gli ospiti pur trovandosi all’ottavo posto in classifica, stanno attraversando un momento di difficoltà, avendo subito due sconfitte consecutive nelle ultime partite.

Diretta/ Pro Vercelli Giana Erminio (risultato finale 0-3): Fall ne fa due! (17 febbraio 2024)

Questo ha portato la squadra a scivolare leggermente in classifica, ma oggi cercheranno di riscattarsi e tornare alla vittoria per risalire la classifica e avvicinarsi alle zone alte della Serie C. Dall’altra parte, la Pergolettese occupa attualmente la sedicesima posizione in classifica, ma arriva a questa partita con rinnovata fiducia dopo la vittoria per 1-3 contro il Trento nell’ultimo.

PERGOLETTESE PRO VERCELLI: PROBABILI FORMAZIONI

Non aspettiamoci troppi dubbi sulle probabili formazioni della diretta di Pergolettese Pro Vercelli, Guiu dovrà giocare a tutti i costi. Il giocatore, autore di una doppietta nell’ultima uscita, sarà fondamentale nel tentativo di mantenere alta la dinamicità offensiva della squadra e di contribuire con gol e assist, data la sua abilità nel fornire servizi ai compagni.

Dall’altra parte è probabile che Mustacchio venga schierato come unica punta di riferimento. Pur non essendo un grande goleador, il giocatore è chiamato più a raccordare il gioco piuttosto che a segnare, anche se su palla inattiva ha un grande senso della posizione.

PERGOLETTESE PRO VERCELLI, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote per la diretta di Pergolettese Pro Vercelli affidandoci al sito della Sisal: il bookmaker mete il segno 1 a 2,5 mentre la vittoria ospite a 2. Il segno X invece è quotato a 2,25











© RIPRODUZIONE RISERVATA