Diretta Pergolettese Pro Vercelli/ Streaming video tv: bianchi per la vetta (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO VERCELLI: PIEMONTESI PER IL RISCATTO

Pergolettese Pro Sesto sarà diretta dal signor Giuseppe Collu: alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre il Voltini di Crema apre le porte alla partita che vale come recupero nella nona giornata del girone A di Serie C 2020-2021. Tornano in campo i piemontesi che aspirano alla promozione diretta ma che, dopo aver ripreso il primo posto in classifica, hanno perso in casa contro la Pro Sesto lasciando la vetta al Renate; oggi hanno comunque la possibilità di rifarsi, ma dovranno superare una squadra che ha bisogno di punti per abbandonare la zona calda. La Pergolettese, che ha appena richiamato Luciano De Paola in panchina, sta alternando ottime prestazioni a cadute anche rovinose; nell’ultimo turno ha perso di misura a Lecco e dunque allo stesso modo ha bisogno di riscatto. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Pergolettese Pro Vercelli, aspettando la quale possiamo fare una breve valutazione delle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PERGOLETTESE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pergolettese Pro Vercelli: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PRO VERCELLI

Sarà un 4-3-3 quello di De Paola per Pergolettese Pro Vercelli: Piccardo e Lamberti possono prendere il posto dei terzini titolari in una difesa completata da Lucenti e Aboubakar Bakayoko, in porta andrà Ghidotti mentre a centrocampo sperano in una maglia Andreoli e Palermo, ma Figoli e Varas Marcillo restano favoriti per accompagnare la regia di Panatti. Davanti resta imprescindibile Morello (5 gol in campionato), Bariti e Bortoluz sono in vantaggio su Faini e Salvatore Longo che però potrebbero comunque giocare titolari. Francesco Modesto se la gioca con il 3-4-2-1 nel quale Rolando e Zerbin sono in competizione con Della Morte e Borello sulla trequarti, Romairone e soprattutto Padovan insidiano Comi per il ruolo di prima punta mentre a centrocampo c’è Graziano che può sostituire uno tra Emmanuello e Lund Nielsen, per naturale turnover. Allo stesso modo Blaze spera nel posto a sinistra, con Iezzi che agirà a destra; davanti al portiere Saro avremo una linea composta da Masi, De Marino e Hristov.

QUOTE E PRONOSTICO

Pergolettese Pro Vercelli è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,00 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 2,30 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



