Diretta Pergolettese Pro Vercelli/ Streaming video tv: la capolista a Crema (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO VERCELLI: LA CAPOLISTA NON VUOLE FERMARSI

Pergolettese Pro Vercelli, che sarà diretta dall’arbitro Marco Emmanuele, si gioca alle ore 20:45 di sabato 7 novembre: si tratta di un altro anticipo nella 9^ giornata della Serie C 20202-2021, questo valido per il girone A. La capolista piemontese arriva a Crema nella speranza di allungare sulla concorrenza: attualmente condivide il primato con il sorprendente Grosseto e deve anche recuperare una partita, quella dello scorso turno contro la Giana Erminio. Forse i bianchi sono riusciti definitivamente a svoltare rispetto alle ultime stagioni; la Pergolettese invece cerca ovviamente conferme dopo la pazzesca stagione dell’anno passato, si trova più o meno a centro classifica ma ha già lasciato per strada punti importanti, come nell’ultimo impegno quando ha perso in maniera pirotecnica a Livorno. Sarà allora interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pergolettese Pro Vercelli; aspettando il calcio d’inizio possiamo provare a ipotizzare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PERGOLETTESE PRO VERCELLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Pergolettese Pro Vercelli: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PRO VERCELLI

Per Pergolettese Pro Vercelli Matteo Contini conferma il 4-3-3: Scardina o Salvatore Longo in attacco come punta centrale, ai suoi lati conferme per Varas Marcillo e Morello a meno che Bariti non abbia una maglia da titolare, poi avremo un centrocampo con Panatti davanti alla difesa e due mezzali che dovrebbero esser Duca e Andreoli. In difesa, a fare coppia con Ferrara sarà Aboubakar Bakayoko; in porta va ovviamente Ghidotti, sugli esterni in qualità di terzini dovremmo vedere Candela e Villa. La Pro Vercelli di Francesco Modesto gioca con un 3-4-2-1 nel quale Masi, De Marino e Hristov proteggono il portiere Saro; sulle corsie laterali potrebbero agire questa volta Iezzi e Ruggiero per un atteggiamento più offensivo, Lund Nielsen e Graziano invece si piazzano in mediana e avranno davanti a loro Rolando e Della Morte (o Borello), i due trequartisti a supporto dell’attaccante con Comi che viene insidiato da Alessandro Romairone, per turnover il tecnico potrebbe cambiare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pergolettese Pro Vercelli abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,50 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,95 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 2,90 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



