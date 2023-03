Diretta/ Pergolettese Pro Vercelli streaming video tv: piemontesi in calo (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO VERCELLI: PARTITA COMBATTUTA!

Pergolettese Pro Vercelli, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Piemontesi in calo con l’ultima sconfitta interna contro la Juventus U23 che è stata la terza nelle ultime 5 sfide di campionato, col vantaggio della Pro rispetto alla zona play out che si è assottigliato a 4 lunghezze.

CLARA, ILARIA E VALENTINA, FIGLIE DI PUPO/ "Nostro padre è sempre stato presente"

Dall’altra parte la Pergolettese si trova 2 lunghezze avanti agli avversari di turno, quella sul campo del Trento è stata la seconda vittoria consecutiva per i cremaschi e in generale il settimo risultato utile consecutivo per una squadra che ha saputo risollevarsi dalla zona retrocessione del girone A. All’andata pari 1-1 tra le due squadre a Vercelli, ultimo precedente in casa della Pergolettese datato 21 novembre 2021 con vittoria per 4-0 dei cremaschi sui piemontesi.

ANNA ERLI E PATRICIA ABATI, MOGLIE E COMPAGNA PUPO/ Lui: "Storia inimmaginabile"

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Figoli, Artioli, Varas, Villa; Abiuso, Iori. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Massimo Gardano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rizzo M., Clemente, Rizzo N., Perrotta, Anastasio; Saco, Corradini; Iotti, Rojas, Gatto; Arrighini.

Pupo: "Volevo farla finita"/ "Vedevo tutto nero, un tir 'impedì' il mio suicidio"

PERGOLETTESE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Pro Vercelli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma sarà comunque disponibile l’aggiornamento in tempo reale sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pergolettese Pro Vercelli sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PERGOLETTESE PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA