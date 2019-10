Diretta Pergolettese Renate/ Streaming video tv: bel derby lombardo (Serie C)

Pergolettese Renate sarà diretta dal signor Marco Emmanuele e, alle ore 17:30 di domenica 6 ottobre, si gioca per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I cremaschi sono neopromossi nel girone A vanno ancora alla ricerca della prima vittoria: sono partiti male, ma pian piano stanno trovando ritmo e se non altro hanno raccolto qualche pareggio (come quello contro la Pro Vercelli, ultimo della lista) con il quale muovere la classifica e non restare staccati. Grande avvio invece quello del Renate, che si è subito proposto come credibile alternativa al Monza; bisogna vedere se durerà visto che questa squadra l’anno scorso ha lottato fino all’ultimo per la salvezza, intanto il rendimento è ottimo anche se nell’ultima giornata è arrivato uno 0-0 interno contro la Carrarese. Non ci resta allora che valutare quello che succederà nel corso della diretta di Pergolettese Renate; nel frattempo possiamo valutare quali saranno le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Renate non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE RENATE

Matteo Contini dovrebbe puntare ancora sul 3-4-1-2 per Pergolettese Renate: Belingheri a supporto della coppia offensiva formata da Bortoluz e Malcore, con Canessa pronto a giocarsela. A centrocampo Panatti può essere un’alternativa a Simone Ferrari, il veterano Agnelli dovrebbe conservare la sua maglia e così anche i due esterni, che saranno Muchetti e Girgi chiamati naturalmente a fare tutta la fascia. Lucenti, Coly e Aboubakar Bakayoko giocheranno a protezione del portiere Ghidotti. Per quanto riguarda il Renate, Aimo Diana ha un modulo identico: Damonte, Baniya e Possenti formano la linea difensiva con Satalino tra i pali, Guglelmotti e Anghileri giocano larghi favorendo l’impostazione centrale di Militari e Ranieri, che però sono insidiati da Armand Rada. Allo stesso modo Grbac potrebbe soffiare il posto a Kabashi in un bel ballottaggio che riguarda la trequarti, Maritato e Plescia sono in competizione per affiancare Galuppini nel tandem offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Pergolettese Renate: la squadra favorita per la vittoria è quella ospite, con un valore di 2,35 posto sul segno 2 che identifica questa eventualità. Il segno 1 per il successo interno dei cremaschi vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,00 volte la somma messa sul piatto, così anche il segno X che regola il pareggio e porta in dote, con questo bookmaker, la stessa vincita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA