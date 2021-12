Diretta/ Pergolettese Renate (risultato finale 1-0): Fonseca fa volare i cremaschi!

DIRETTA PERGOLETTESE RENATE (RISULTATO FINALE 1-0)

Pergolettese Renate 1-0: allo stadio Voltini la partita del girone A di Serie C si conclude con una preziosissima vittoria dei cremaschi, che battono una delle big del torneo e riprendono davvero fiato in chiave salvezza. Il primo tempo aveva mostrato poco, il secondo si è assestato su quella falsariga: occasioni davvero scarse, e squadre anche più stanche che non hanno saputo approfittare degli spazi concessi. La partita è cambiata idealmente al 73’ minuto: Stefano Lucchini ha tolto Scardina scegliendo di puntare su Matias Fonseca. Bene: 5 minuti più tardi un clamoroso errore di Ferrini ha permesso all’attaccante di proprietà dell’Inter di ricevere palla in totale libertà e battere Drago, per il vantaggio della Pergolettese.

Diretta/ Renate Juventus U23 (risultato finale 2-0): sconfitta bianconera

Se vogliamo meritato, visto che l’occasione più ghiotta era stata dei gialloblu; in realtà il risultato più giusto fino a quel momento era proprio quello che stava maturando, tanto che ci è voluta una svista individuale (e importante) perché il punteggio a Crema si sbloccasse. A tre minuti dal 900 finalmente il Renate ha creato qualcosa di grosso, ed è stato sfortunato: Chakir ha impattato benissimo al centro dell’area, Galeotti è stato salvato solo dalla traversa e poco dopo lo stesso Chakir non è arrivato su un pallone davanti alla porta per questione di pochi centimetri. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Pergolettese Mantova (risultato finale 1-1): i virgiliani si salvano al 94'!

PERGOLETTESE RENATE (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Pergolettese Renate 0-0: derby piacevole al Voltini di Crema, senza troppe occasioni da rete ma giocato su buoni ritmi, anche se abbiamo dovuto aspettare un po’ di tempo perché la gara si accendesse. Al 25’ infatti la Pergolettese ha avuto una grande opportunità per portarsi in vantaggio: colpo di testa di Ferrara con pallone indirizzato all’angolo basso, straordinario intervento di Drago che è andato giù con grande prontezza di riflessi e ha tolto il pallone dalla porta. Da quel momento il Renate ha preso paura e ha alzato i ritmi, contribuendo a sbloccare un match che fino a quel frangente aveva vissuto di qualche occasionale fiammata; al 31’ Galuppini è stato messo giù in area di rigore e i nerazzurri hanno protestato invocando il rigore, ma l’arbitro non è stato dello stesso avviso.

Diretta/ Mantova Renate (risultato finale 2-2): Milillo ripristina l'equilibrio!

In maniera chiara però è stata la squadra ospite a prendere il comando delle operazioni nella parte finale del primo tempo; anche il Renate però ha faticato parecchio a rendersi pericoloso, tenendo in mano il pallino e conquistando qualche calcio piazzato che la Pergolettese ha avuto buon gioco nel disinnescare. Ci si è quindi trascinati stancamente verso l’intervallo, a parte un’altra chance per i cremaschi con il diagonale di Bariti che ha nuovamente testato i riflessi dell’attento Drago; adesso la speranza è che il registro della diretta di Pergolettese Renate possa cambiare nel secondo tempo, sicuramente entrambe le squadre hanno la capacità di fare male alla rispettiva avversaria ma lo devono ancora dimostrare… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PERGOLETTESE RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Renate non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PERGOLETTESE RENATE (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta della Serie C tra Pergolettese e Renate: pure nella trepidante attesa, approfittiamone per analizzare qualche dato importante, fin qui segnato, alla vigilia della 18^ giornata del girone A. Con quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte occorse tra le mura domestiche, grazie a quattordici gol segnati e nove subiti, i padroni di casa della Pergolettese ospitano un Renate terzo in classifica generale del gruppo, che pure aspetta un passo falso da Padova e Südtirol per tentare la zampata in alto.

Complici pure gli ottimi risultati rimediati dalla squadra nerazzurra fuori casa, visto che fin qui il Renate in trasferta ha vinto quattro match e ne ha persi due, come i pareggi ottenuti: i lombardi pure vantano un bottino complessivo di tredici reti fatte e tredici subite. Ora tocca dare la parola al campo: la diretta Pergolettese Renate comincia!

I TESTA A TESTA

Siamo a poche ore dal fischio d’inizio della diretta tra Pergolettese e Renate, sfida della 18^ giornata della serie C: andiamo dunque ora ad analizzare anche lo storico che interessa i due club, oggi protagonisti. Tabella alla mano possiamo infatti riferire oggi di ben sette precedenti ufficiali, pure questi occorsi dal 2013 a oggi e segnati tra terzo campionato nazionale e coppa di riferimento. Il bilancio che otteniamo per tale scontro diretto ci riporta poi i ben 4 successi del Renate e solo di un’affermazione per la Pergolettese.

Spiccano anche due pareggi fin qui segnati. Per tale scontro diretto pure va aggiunto che l’ultimo testa a testa occorso tra i due club risale solo alla precedente stagione della Serie C. Nel campionato regolare 2020-21 pure ricordiamo il doppio successo del Renate, che è riuscito a vincere sia in trasferta che in casa e sempre con il risultato di 2-0. (agg Michela Colombo)

PERGOLETTESE RENATE: DERBY INCERTO

Pergolettese Renate, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Prosegue l’ottimo momento del Renate che ha agganciato il gruppo di testa anche se il Sudtirol capolista resta a 7 punti di distanza. 2-0 alla Juventus U23 nell’ultimo impegno casalingo, con il Renate che ha ottenuto 10 punti negli ultimi quattro match disputati.

La Pergolettese invece resta tra il quintultimo e il terzultimo posto in classifica a quota 17 punti, cremaschi reduci da un pareggio interno contro il Mantova ma la difesa resta il problema dei gialloblu con ben 31 gol incassati, nel girone solo il Legnago Salus ha fatto peggio con 33. Al 28 novembre 2020 risale l’ultimo match a Crema tra le due compagini, 0-2 in favore dei brianzoli il risultato del match.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE RENATE

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Renate, match che andrà in scena al Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Stefano Lucchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti; Bariti, Ferrara, Lambrughi, Villa; Varas, Arini, Girelli; Vitalucci, Scardina, Morello. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito A.; Marano, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Pergolettese Renate al Giuseppe Voltini di Crema, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA