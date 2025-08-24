Serie C, Diretta Pergolettese Renate, streaming video tv: le due formazioni si sfidate meno di 10 giorni fa in Coppa Italia Serie C (24 agosto 2025)

DIRETTA PERGOLETTESE RENATE, ATTO SECONDO

Siamo appena a fine agosto e questo partita andrà in scena già per la seconda volta nella stagione 2025/2026. Questo perché la diretta Pergolettese Renate, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:00, è già stata giocata in Coppa Italia Serie C.

Infatti il 18 agosto le due squadre sono scese in campo per la coppa nazionale di categoria. Il risultato nei tempi regolamentari è stato di 1-1 con Carccia per la Pergolettese e Karlsson per il Renate. Ai rigori hanno vinto le pantere, decisivi gli errori di Careccia, Jaouhari e Parker.

Nel corso delle amichevoli, la Pergolettese aveva pareggiato con l’Ospitaletto e vinto contro Brusaposrto e Ciserano-Bergamo senza mai prendere gol. Il Renate invece aveva giocato e perso 3-1 contro l’Atalanta Under 23.

DOVE VEDERE DIRETTA PERGOLETTESE RENATE, STREAMING VIDEO

La diretta Pergolettese Renate sarà visibile come di consueto su Sky previo abbonamento al pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece c’è l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE RENATE

La Pergolettese giocherà con il modulo 4-3-3 con Cordaro in porta, protetto da Benvenuto, Bane, Lambrughi e Antolini a chiudere il reparto. A centrocampo ci saranno Tremolada, Arini e Careccia mentre in attacco spazio a Ferrandino, Corti e Tomaselli in attacco.

Il Renate risponde dunque con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Nobile, difesa formata da Spedalieri, Auriletto e Riviera. Gli esterni saranno Ghezzi e Ruiz Giraldo con Del Carro e G.Rossi in mediana. Sulla trequarti ci saranno Cali e Koalj con Karlsson unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERGOLETTESE RENATE

Un altro pareggio nei novanta minuti è quotato a 3.05 mentre l’1 per la Pergolettese a 2.55 e il 2 per il Renate a 2.62. Gol a 1.90, No Gol a 1.68.

